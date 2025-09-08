https://crimea.ria.ru/20250908/13-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149280967.html
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, с 8 до 11 утра в понедельник над полуостровом и Черным морем было уничтожено 13 украинских беспилотников,В ночь на 8 сентября украинские дроны пытались атаковать четыре российских региона. Три БПЛА были уничтожены над Тульской, два – над Смоленской и по одному – над Брянской и Рязанской областями.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
