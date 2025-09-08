Рейтинг@Mail.ru
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 08.09.2025
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 08.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/66956/93/669569337_0:297:3000:1985_1920x0_80_0_0_345e9de79ac211744b41249a38716395.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, с 8 до 11 утра в понедельник над полуостровом и Черным морем было уничтожено 13 украинских беспилотников,В ночь на 8 сентября украинские дроны пытались атаковать четыре российских региона. Три БПЛА были уничтожены над Тульской, два – над Смоленской и по одному – над Брянской и Рязанской областями.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.
Новости
13 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, с 8 до 11 утра в понедельник над полуостровом и Черным морем было уничтожено 13 украинских беспилотников,
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:️ 12 БПЛА – над территорией Республики Крым, один – над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
В ночь на 8 сентября украинские дроны пытались атаковать четыре российских региона. Три БПЛА были уничтожены над Тульской, два – над Смоленской и по одному – над Брянской и Рязанской областями.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что система противовоздушной обороны в Крыму работает с эффективностью до 97% и является одной из самых надежных в стране.
