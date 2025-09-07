https://crimea.ria.ru/20250907/volodin-ukraina-utratila-suverenitet-i-identichnost-1149272857.html

Володин: Украина утратила суверенитет и идентичность

Володин: Украина утратила суверенитет и идентичность - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Володин: Украина утратила суверенитет и идентичность

Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель... РИА Новости Крым, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украина утратила суверенитет, поскольку позволила растоптать свою идентичность, лишила народ языка и веры, переписала историю, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.Спикер Госдумы в воскресенье прибыл в Белоруссию с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.Он также отметил, что прибалтийские страны не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

