Рейтинг@Mail.ru
В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/v-minoborony-rasskazali-o-massirovannomu-udare-po-obektam-vpk-ukrainy-1149271584.html
В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины
В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 07.09.2025
В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T15:31
2025-09-07T15:22
украина
удары по украине
новости сво
новости
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149266990_0:34:933:559_1920x0_80_0_0_06af00cac6dcecf1aaf3f67d35f8b264.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ."Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", - говорится в сообщении.Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРУдары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар
https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-ukraine--rezultaty-rabot-armii-rf-za-noch-1149267705.html
https://crimea.ria.ru/20250907/pozhar-v-zdanii-kabmina-ukrainy-tushat-vertolety-1149268300.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149266990_72:0:863:593_1920x0_80_0_0_309db09514a5cbfaba0d8996cd216265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, удары по украине, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), армия и флот
В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины

В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины

15:31 07.09.2025
 
© СоцсетиПожар в правительственном здании в Киеве
Пожар в правительственном здании в Киеве
© Соцсети
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ.
"Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", - говорится в сообщении.
Пожар в правительственном квартале Киева
10:12
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
Удары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар
Пожар в правительственном квартале Киева
11:12
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
 
УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины
15:20В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют
15:07В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
14:52На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
14:25На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
13:44В Турции произошла серия землетрясений
13:12Затмение Луны – когда смотреть на небо в Крыму
12:42Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
12:19Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области
12:18Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет
11:46Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно
11:12Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
10:50Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм
10:12Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
09:56Экстренное предупреждение: в Крым идет опасная погода
09:45Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
09:36На Крымском мосту растет очередь
09:15Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов
08:44Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
08:01Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
Лента новостейМолния