https://crimea.ria.ru/20250907/v-minoborony-rasskazali-o-massirovannomu-udare-po-obektam-vpk-ukrainy-1149271584.html

В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины

В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины - РИА Новости Крым, 07.09.2025

В Минобороны рассказали о массированному ударе по объектам ВПК Украины

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на... РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T15:31

2025-09-07T15:31

2025-09-07T15:22

украина

удары по украине

новости сво

новости

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149266990_0:34:933:559_1920x0_80_0_0_06af00cac6dcecf1aaf3f67d35f8b264.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ."Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине города Киев и логистической базе "СТС-ГРУПП", - говорится в сообщении.Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ – командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения специальной военной операции генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летней кампании 2025 года, сообщил, что за этот период удары были нанесены по 76-ти важным объектам ВСУ. Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности, добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНРУдары по Украине: в Одессе вспыхнул пожар

https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-ukraine--rezultaty-rabot-armii-rf-za-noch-1149267705.html

https://crimea.ria.ru/20250907/pozhar-v-zdanii-kabmina-ukrainy-tushat-vertolety-1149268300.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, удары по украине, новости сво, новости, всу (вооруженные силы украины), армия и флот