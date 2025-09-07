https://crimea.ria.ru/20250907/situatsiya-na-krymskom-mostu--vremya-ozhidaniya-rastet-1149269590.html

Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет

Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет

Очередь на проезд по Крымскому мосту начинает увеличиваться и к этому моменту составляет более 600 автомобилей по двум сторонам. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T12:18

2025-09-07T12:18

2025-09-07T12:18

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

крым

тамань

керчь

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту начинает увеличиваться и к этому моменту составляет более 600 автомобилей по двум сторонам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани.В очереди со стороны Керчи находится 155 машин, уточняется в сообщении.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасностиВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

тамань

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, крым, тамань, керчь, транспорт