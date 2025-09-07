Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет
Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет
Очередь на проезд по Крымскому мосту начинает увеличиваться и к этому моменту составляет более 600 автомобилей по двум сторонам. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту начинает увеличиваться и к этому моменту составляет более 600 автомобилей по двум сторонам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани.В очереди со стороны Керчи находится 155 машин, уточняется в сообщении.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту начинает увеличиваться и к этому моменту составляет более 600 автомобилей по двум сторонам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.
Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 450 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", – проинформировали в оперштабе по состоянию на 12 часов дня.
В очереди со стороны Керчи находится 155 машин, уточняется в сообщении.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
