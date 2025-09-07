https://crimea.ria.ru/20250907/situatsiya-na-krymskom-mostu--vremya-ozhidaniya-rastet-1149269590.html
Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет
Очередь на проезд по Крымскому мосту начинает увеличиваться и к этому моменту составляет более 600 автомобилей по двум сторонам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Очередь на проезд по Крымскому мосту начинает увеличиваться и к этому моменту составляет более 600 автомобилей по двум сторонам. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани.В очереди со стороны Керчи находится 155 машин, уточняется в сообщении.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: пробки на Крымском мосту вызваны усиленными мерами безопасностиВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
