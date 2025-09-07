https://crimea.ria.ru/20250907/pozhar-na-musornom-poligone-v-novorossiyske--situatsiya-k-etomu-chasu-1149266631.html
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
2025-09-07T09:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске за ночь удалось сократить на сто квадратных метрах, ликвидация продолжается. Об этом сообщал глава города-героя Андрей Кравченко.Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске на площади в 900 квадратных произошел в субботу, сообщал Кравченко накануне. К ликвидации привлекали спецтехнику и военных.Сейчас в ликвидации задействованы пять автоцистерн, девять водовозок, десть самосвалов, два бульдозера, экскаватор и штабная машина. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометра грунта. Оперативные службы круглосуточно дежурят на месте.В Симферопольском районе Крыма накануне также тушили сразу два пожара. Сухая трава на площади в 1 гектар загорелась возле села Лозового. В районе села Камышинка спасатели ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домовВ Керчи тушат пожар на 800 "квадратах"Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
