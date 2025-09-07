Рейтинг@Mail.ru
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске за ночь удалось сократить на сто квадратных метрах, ликвидация продолжается. Об этом сообщал глава... РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске за ночь удалось сократить на сто квадратных метрах, ликвидация продолжается. Об этом сообщал глава города-героя Андрей Кравченко.Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске на площади в 900 квадратных произошел в субботу, сообщал Кравченко накануне. К ликвидации привлекали спецтехнику и военных.Сейчас в ликвидации задействованы пять автоцистерн, девять водовозок, десть самосвалов, два бульдозера, экскаватор и штабная машина. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометра грунта. Оперативные службы круглосуточно дежурят на месте.В Симферопольском районе Крыма накануне также тушили сразу два пожара. Сухая трава на площади в 1 гектар загорелась возле села Лозового. В районе села Камышинка спасатели ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров.
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу

В Новороссийске продолжается ликвидация крупного пожара

09:45 07.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске за ночь удалось сократить на сто квадратных метрах, ликвидация продолжается. Об этом сообщал глава города-героя Андрей Кравченко.
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске на площади в 900 квадратных произошел в субботу, сообщал Кравченко накануне. К ликвидации привлекали спецтехнику и военных.
"Всю ночь пожарные расчеты боролись с огнем на мусорном полигоне. Площадь возгорания сократилась до 800 квадратных метров", – проинформировал глава города утром в воскресенье.
Сейчас в ликвидации задействованы пять автоцистерн, девять водовозок, десть самосвалов, два бульдозера, экскаватор и штабная машина. Выполнено 122 рейса, отсыпано 1464 кубометра грунта. Оперативные службы круглосуточно дежурят на месте.
В Симферопольском районе Крыма накануне также тушили сразу два пожара. Сухая трава на площади в 1 гектар загорелась возле села Лозового. В районе села Камышинка спасатели ликвидировали ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров.
