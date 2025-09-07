https://crimea.ria.ru/20250907/pogodnye-neozhidannosti---prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1149212516.html

Погодные неожиданности - прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

На предстоящей неделе Крым ожидает переменчивая погода с солнечными периодами, кратковременными дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На предстоящей неделе Крым ожидает переменчивая погода с солнечными периодами, кратковременными дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Он рассказал, что днем термометры будут показывать от 25 до 28 градусов, местами может пойти незначительный дождь, который, по словам Тишковца, станет первым звоночком к погодным осложнениям. Во вторник возможны грозы.В конце рабочей недели погода сохранит переменчивый характер. Температура днем останется комфортной, около +23–26 градусов, ночью +13–16. На юге и востоке полуострова выпадет до 25 литров осадков на квадратный метр."Но это не означает постоянного ненастья: дожди будут кратковременными, перемежаться солнечными окнами, так что использовать время для прогулок и отдыха у моря по-прежнему можно", – порадовал Тишковец.В целом, как он отмечает, неделя станет мягким переходом от теплых летних дней к полноценной осени.

