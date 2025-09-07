https://crimea.ria.ru/20250907/pogodnye-neozhidannosti---prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1149212516.html
Погодные неожиданности - прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
2025-09-07T19:45
2025-09-07T19:45
2025-09-07T16:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На предстоящей неделе Крым ожидает переменчивая погода с солнечными периодами, кратковременными дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Он рассказал, что днем термометры будут показывать от 25 до 28 градусов, местами может пойти незначительный дождь, который, по словам Тишковца, станет первым звоночком к погодным осложнениям. Во вторник возможны грозы.В конце рабочей недели погода сохранит переменчивый характер. Температура днем останется комфортной, около +23–26 градусов, ночью +13–16. На юге и востоке полуострова выпадет до 25 литров осадков на квадратный метр."Но это не означает постоянного ненастья: дожди будут кратковременными, перемежаться солнечными окнами, так что использовать время для прогулок и отдыха у моря по-прежнему можно", – порадовал Тишковец.В целом, как он отмечает, неделя станет мягким переходом от теплых летних дней к полноценной осени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдых в Крыму осенью - как загружены отелиБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыхаРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрь
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым.
На предстоящей неделе Крым ожидает переменчивая погода с солнечными периодами, кратковременными дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Начиная с понедельника, что называется, как по команде, скажется влияние черноморской циклонической депрессии. Процесс ухудшения метеоусловий будет очень медленный, постепенный. Кучевые облака начнут появляться", – пояснил эксперт.
Он рассказал, что днем термометры будут показывать от 25 до 28 градусов, местами может пойти незначительный дождь, который, по словам Тишковца, станет первым звоночком к погодным осложнениям. Во вторник возможны грозы.
"Дальше – больше. В среду пройдут уже хорошие ливни с грозами. В сумерках 14-17 градусов тепла, днем – 23-26. В четверг примерно то же самое", – отметил специалист.
В конце рабочей недели погода сохранит переменчивый характер. Температура днем останется комфортной, около +23–26 градусов, ночью +13–16. На юге и востоке полуострова выпадет до 25 литров осадков на квадратный метр.
"Но это не означает постоянного ненастья: дожди будут кратковременными, перемежаться солнечными окнами, так что использовать время для прогулок и отдыха у моря по-прежнему можно", – порадовал Тишковец.
В целом, как он отмечает, неделя станет мягким переходом от теплых летних дней к полноценной осени.
