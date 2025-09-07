Рейтинг@Mail.ru
Погодные неожиданности - прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС

Солнце уступает место дождям – прогноз погоды в Крыму на неделю от ФОБОС

19:45 07.09.2025
 
Гроза над морем
Гроза над морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На предстоящей неделе Крым ожидает переменчивая погода с солнечными периодами, кратковременными дождями и грозами. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Начиная с понедельника, что называется, как по команде, скажется влияние черноморской циклонической депрессии. Процесс ухудшения метеоусловий будет очень медленный, постепенный. Кучевые облака начнут появляться", – пояснил эксперт.
Он рассказал, что днем термометры будут показывать от 25 до 28 градусов, местами может пойти незначительный дождь, который, по словам Тишковца, станет первым звоночком к погодным осложнениям. Во вторник возможны грозы.

"Дальше – больше. В среду пройдут уже хорошие ливни с грозами. В сумерках 14-17 градусов тепла, днем – 23-26. В четверг примерно то же самое", – отметил специалист.

В конце рабочей недели погода сохранит переменчивый характер. Температура днем останется комфортной, около +23–26 градусов, ночью +13–16. На юге и востоке полуострова выпадет до 25 литров осадков на квадратный метр.
"Но это не означает постоянного ненастья: дожди будут кратковременными, перемежаться солнечными окнами, так что использовать время для прогулок и отдыха у моря по-прежнему можно", – порадовал Тишковец.
В целом, как он отмечает, неделя станет мягким переходом от теплых летних дней к полноценной осени.
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымНовости Крыма
 
