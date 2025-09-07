https://crimea.ria.ru/20250907/ocheredi-na-krymskom-mostu---situatsiya-na-utro-voskresenya-1149266228.html
Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
На Крымском мосту в оскресенье утром очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T08:01
2025-09-07T08:01
2025-09-07T08:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в оскресенье утром очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
