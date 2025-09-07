Рейтинг@Mail.ru
Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
Ситуация на дорогах Крыма
Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
На Крымском мосту в оскресенье утром очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в оскресенье утром очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья

Крымский мост сейчас - обстановка на 8 утра

08:01 07.09.2025 (обновлено: 08:08 07.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в оскресенье утром очередей нет. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – говорится в сообщении по состоянию на 8 утра.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
