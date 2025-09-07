https://crimea.ria.ru/20250907/novyy-test-na-immunitet-k-kholere-zaregistrirovan-v-rossii-1149274239.html
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
В России разработали тест-систему на иммунитет к холере. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разработка уже зарегистрирована. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T18:39
2025-09-07T18:39
2025-09-07T18:40
новости
здоровье
здравоохранение в россии
холера
анна попова
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России разработали тест-систему на иммунитет к холере. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разработка уже зарегистрирована.О том, что тест на иммунитет к холере находится на стадии регистрации и интересует исследователей из других стран, с которыми Россия поделится разработкой, Попова сообщала в июне.По ее совам, система позволит определять иммуноглобулины А и М, и G. Это даст понимание о том, как давно пациент переболел, что важно для эпидемиологической оценки. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в России завозные случаи инфекции, но распространения внутри страны нет.В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холера остается фактором риска в летний период в России - экспертРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюПопова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_6a47ceedd2e1152cfc2f72097942b783.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, здоровье, здравоохранение в россии, холера, анна попова, роспотребнадзор
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
В России появится новая тест-система на иммунитет к холере
18:39 07.09.2025 (обновлено: 18:40 07.09.2025)