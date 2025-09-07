https://crimea.ria.ru/20250907/novyy-test-na-immunitet-k-kholere-zaregistrirovan-v-rossii-1149274239.html

Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России

Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России

В России разработали тест-систему на иммунитет к холере. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разработка уже зарегистрирована. РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T18:39

2025-09-07T18:39

2025-09-07T18:40

новости

здоровье

здравоохранение в россии

холера

анна попова

роспотребнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России разработали тест-систему на иммунитет к холере. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разработка уже зарегистрирована.О том, что тест на иммунитет к холере находится на стадии регистрации и интересует исследователей из других стран, с которыми Россия поделится разработкой, Попова сообщала в июне.По ее совам, система позволит определять иммуноглобулины А и М, и G. Это даст понимание о том, как давно пациент переболел, что важно для эпидемиологической оценки. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в России завозные случаи инфекции, но распространения внутри страны нет.В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холера остается фактором риска в летний период в России - экспертРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюПопова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, здоровье, здравоохранение в россии, холера, анна попова, роспотребнадзор