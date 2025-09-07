Рейтинг@Mail.ru
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России - РИА Новости Крым, 07.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250907/novyy-test-na-immunitet-k-kholere-zaregistrirovan-v-rossii-1149274239.html
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
В России разработали тест-систему на иммунитет к холере. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разработка уже зарегистрирована. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России разработали тест-систему на иммунитет к холере. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разработка уже зарегистрирована.О том, что тест на иммунитет к холере находится на стадии регистрации и интересует исследователей из других стран, с которыми Россия поделится разработкой, Попова сообщала в июне.По ее совам, система позволит определять иммуноглобулины А и М, и G. Это даст понимание о том, как давно пациент переболел, что важно для эпидемиологической оценки. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в России завозные случаи инфекции, но распространения внутри страны нет.В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Холера остается фактором риска в летний период в России - экспертРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремиюПопова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
новости, здоровье, здравоохранение в россии, холера, анна попова, роспотребнадзор
Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России

В России появится новая тест-система на иммунитет к холере

18:39 07.09.2025 (обновлено: 18:40 07.09.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант иммунологического отдела. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В России разработали тест-систему на иммунитет к холере. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, разработка уже зарегистрирована.
О том, что тест на иммунитет к холере находится на стадии регистрации и интересует исследователей из других стран, с которыми Россия поделится разработкой, Попова сообщала в июне.
"Тест-система буквально на прошедшей неделе зарегистрирована. Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации", – цитирует Попову РИА Новости.
По ее совам, система позволит определять иммуноглобулины А и М, и G. Это даст понимание о том, как давно пациент переболел, что важно для эпидемиологической оценки. Также глава Роспотребнадзора отметила, что в России завозные случаи инфекции, но распространения внутри страны нет.
В России ранее разработали новый высокоточный тест, позволяющий выявить сразу 25 вирусов. Разработка принадлежит специалистам Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Холера остается фактором риска в летний период в России - эксперт
Российские ученые создали самый быстрый тест на туляремию
Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
 
НовостиЗдоровьеЗдравоохранение в РоссииХолераАнна ПоповаРоспотребнадзор
 
