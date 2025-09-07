https://crimea.ria.ru/20250907/novosti-svo--svezhie-dannye-o-masshtabnykh-poteryakh-kieva-1149269893.html

Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева

Еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения разбиты в зоне спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения разбиты в зоне спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 175 боевиков , две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 230 военных, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, 24 автомобиля, реактивная система залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки ликвидировали свыше 265 неонацистов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы группы "Центр"составили до 460 человек, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Востока" ликвидировали до 200 вражеских солдат, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 60 боевиков ВСУ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.Также военные РФ поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, радиолокационные станции противовоздушной обороны, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 210 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 250 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 992 танка и других боевых бронированных машин, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 337 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 243 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской областиГорят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и техникеДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"

