Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/novosti-svo--svezhie-dannye-o-masshtabnykh-poteryakh-kieva-1149269893.html
Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
Еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения разбиты в зоне спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T12:42
2025-09-07T12:42
новости
новости сво
министерство обороны рф
украина
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147228402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b898a6c816383135b138aff82ea0f1bc.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения разбиты в зоне спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 175 боевиков , две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 230 военных, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, 24 автомобиля, реактивная система залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки ликвидировали свыше 265 неонацистов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы группы "Центр"составили до 460 человек, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Востока" ликвидировали до 200 вражеских солдат, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, склад материальных средств.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 60 боевиков ВСУ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.Также военные РФ поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, радиолокационные станции противовоздушной обороны, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 210 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 250 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 992 танка и других боевых бронированных машин, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 337 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 243 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской областиГорят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и техникеДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
https://crimea.ria.ru/20250907/pozhar-v-zdanii-kabmina-ukrainy-tushat-vertolety-1149268300.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0f/1147228402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84ea8d5e53982cc7f02ab9ce57bd09cb.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости сво, министерство обороны рф, украина, армия и флот, вооруженные силы россии
Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева

Минобороны: ВСУ потеряли около 1 390 солдат за сутки

12:42 07.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения разбиты в зоне спецоперации за сутки боев. Об этом сообщается в воскресной сводке Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 175 боевиков , две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств.
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи. Потери ВСУ составили до 230 военных, пять боевых бронированных машин, включая американский бронетранспортер М113, 24 автомобиля, реактивная система залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки ликвидировали свыше 265 неонацистов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Потери украинских вооруженных формирований в зоне работы группы "Центр"составили до 460 человек, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Востока" ликвидировали до 200 вражеских солдат, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия, склад материальных средств.
Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 60 боевиков ВСУ, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств.
Также военные РФ поразили объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, местам сборки, хранения и запуска БПЛА дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, радиолокационные станции противовоздушной обороны, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 210 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 82 250 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24 992 танка и других боевых бронированных машин, 1 590 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29 337 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 243 единицы специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области
Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
ДНР полностью освобождена в полосе действий группировки войск "Восток"
Пожар в правительственном квартале Киева
11:12
Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
 
НовостиНовости СВОМинистерство обороны РФУкраинаАрмия и флотВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
12:19Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области
12:18Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет
11:46Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно
11:12Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
10:50Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм
10:12Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
09:56Экстренное предупреждение: в Крым идет опасная погода
09:45Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
09:36На Крымском мосту растет очередь
09:15Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов
08:44Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
08:01Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
07:47В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
07:3669 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:07Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение
00:01Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:21Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в субботу
Лента новостейМолния