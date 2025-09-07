Рейтинг@Mail.ru
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по...
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, авария произошла около 7 часов утра в воскресенье на автодороге М-4. 42-летний водитель Subaru превысил скорость, выехал на встречную полосу, столкнулся с сразу с двумя иномарками – Mercedes и Ford, под управлением 32-летнего и 56-летнего водителей.Накануне один несовершеннолетний погиб и двое получили травмы в ДТП в Краснодарском крае. Подросток за рулем Chevrolet не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подростокВ Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТПВ Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок

14:25 07.09.2025
 
На Кубани Subaru смял две иномарки
На Кубани Subaru смял две иномарки
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла около 7 часов утра в воскресенье на автодороге М-4. 42-летний водитель Subaru превысил скорость, выехал на встречную полосу, столкнулся с сразу с двумя иномарками – Mercedes и Ford, под управлением 32-летнего и 56-летнего водителей.
"В результате ДТП 6-летний пассажир Subaru госпитализирован в медучреждение",– констатировали в МВД .
Накануне один несовершеннолетний погиб и двое получили травмы в ДТП в Краснодарском крае. Подросток за рулем Chevrolet не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком.
