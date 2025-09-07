https://crimea.ria.ru/20250907/na-kubani-subaru-smyal-dve-inomarki--postradal-rebenok-1149270627.html
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок - РИА Новости Крым, 07.09.2025
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T14:25
2025-09-07T14:25
2025-09-07T14:25
новости
кубань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149270516_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_cc121778fe061e33765ed6357238e060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, авария произошла около 7 часов утра в воскресенье на автодороге М-4. 42-летний водитель Subaru превысил скорость, выехал на встречную полосу, столкнулся с сразу с двумя иномарками – Mercedes и Ford, под управлением 32-летнего и 56-летнего водителей.Накануне один несовершеннолетний погиб и двое получили травмы в ДТП в Краснодарском крае. Подросток за рулем Chevrolet не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подростокВ Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТПВ Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149270516_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a10ba12b43abf8875650a6e959e7c980.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, кубань, краснодарский край
На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
МВД: 6-летний ребенок пострадал в тройном ДТП на Кубани