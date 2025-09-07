Рейтинг@Mail.ru
На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка - РИА Новости Крым, 07.09.2025
На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани. Как сообщает пресс-служа Госавтоинспекции Краснодарского края, автомобиль слетел с дороги и... РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани. Как сообщает пресс-служа Госавтоинспекции Краснодарского края, автомобиль слетел с дороги и перевернулся.По данным правоохранителей, авария произошла 7 сентября в полдень на 20-м километре автомобильной дороги "Ейск-Ясенская-Новоминская". 31-летний водитель "ВАЗ-21053" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, слетел с дороги. Автомобиль опрокинулся.По факту происшествия проводится проверка, на месте работают госавтоинспекторы.6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщала ранее в воскресенье пресс-служба МВД по региону.Читайте также на РИА Новости Крым:Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на КубаниВ Крыму иномарка сбила подростка на мотоциклеВ Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка

Госавтоинспекция: 23-летняя девушка погибла в ДТП на Кубани

14:52 07.09.2025 (обновлено: 15:02 07.09.2025)
 
© 23 МВДДТП в Ейском районе
ДТП в Ейском районе
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани. Как сообщает пресс-служа Госавтоинспекции Краснодарского края, автомобиль слетел с дороги и перевернулся.
По данным правоохранителей, авария произошла 7 сентября в полдень на 20-м километре автомобильной дороги "Ейск-Ясенская-Новоминская". 31-летний водитель "ВАЗ-21053" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, слетел с дороги. Автомобиль опрокинулся.

"В результате ДТП 23-летняя пассажирка скончалась на месте при оказании скорой медицинской помощи", – сообщили в Госавтоинспекции.

По факту происшествия проводится проверка, на месте работают госавтоинспекторы.
6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщала ранее в воскресенье пресс-служба МВД по региону.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
В Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
 
