На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 23-летняя пассажирка "ВАЗа" погибла в аварии на Кубани. Как сообщает пресс-служа Госавтоинспекции Краснодарского края, автомобиль слетел с дороги и перевернулся.По данным правоохранителей, авария произошла 7 сентября в полдень на 20-м километре автомобильной дороги "Ейск-Ясенская-Новоминская". 31-летний водитель "ВАЗ-21053" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, слетел с дороги. Автомобиль опрокинулся.По факту происшествия проводится проверка, на месте работают госавтоинспекторы.6-летний ребенок госпитализирован в результате столкновения трех иномарок в Туапсинском районе Краснодарского края, сообщала ранее в воскресенье пресс-служба МВД по региону.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на КубаниВ Крыму иномарка сбила подростка на мотоциклеВ Севастополе столкнулись 5 авто - пострадала девушка
