На Крымском мосту растет очередь – время ожидания
На Крымском мосту растет очередь – время ожидания
На Крымском мосту начала скапливаться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту начала скапливаться очередь со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Часом ранее проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода.Со стороны Керчи очереди на проезд по транспортному переходу нет.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами вОдноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенТуристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
