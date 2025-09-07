Рейтинг@Mail.ru
Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250907/ministerstvo-napadeniya-o-chem-govorit-pereimenovanie-pentagona--mnenie-1149263952.html
Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение
Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение
Переименовывая министерство обороны в министерство войны, американский президент Дональд Трамп хочет обозначить, что США готовы вести агрессивные войны. Такое... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-07T07:07
2025-09-06T21:58
эксклюзивы риа новости крым
мнения
сша
герман садулаев
пентагон
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_3ee9d8394d9a00352264f7d5e7e7579d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Переименовывая министерство обороны в министерство войны, американский президент Дональд Трамп хочет обозначить, что США готовы вести агрессивные войны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал российский писатель, публицист и политический деятель Герман Садулаев.Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.И напомнил, что на Штаты за всю их историю никто никогда не нападал, никто не вторгался в пределы границ США, никто не высаживал десанты на их берега. Но сами США постоянно вели агрессивные войны во всех частях света, нападали.Американское минобороны это, скорее, "министерство нападения" и министерство "агрессивности", добавил эксперт, напомнив, что название "министерство войны" американское ведомство носило до 1947 года.По словам публициста, Трамп хочет действительно, во всяком случае на уровне названий, вернуть Америку к былому величию, к тому пику могущества, который был у США сразу после Второй мировой войны, когда на самом деле Штаты были одной из двух мировых сверхдержав, как и Советский Союз."Но с тех пор много воды утекло и величие Америки тоже утекло. Сейчас есть много центров силы: независимый Китай, независимая Индия. И надо сказать, что величие и могущество США когда-то парадоксальным образом были связаны с существованием Советского Союза, который формировал другой полис силы и делал возможным сосредоточение всех остальных сил и ресурсов планеты вокруг Штатов", – пояснил собеседник, уточняя, что с тех пор, как СССР перестал существовать, "все эти силы и ресурсы расползлись".Кроме того, американский лидер заявляет, что США победили во всех войнах в истории, но это не так, Трамп преувеличивает, потому что после Второй мировой войны эта страна провела несколько военных операций с сомнительным результатом, напоминает Садулаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для УкраиныЭкономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФТрамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_135767826247a711278ce65abe7eb1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, сша, герман садулаев, пентагон, политика, в мире
Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение

Переименованием Пентагона Трамп заявляет о готовности вести агрессивные войны – мнение

07:07 07.09.2025
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединенных Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО
Флаг Соединенных Штатов Америки на демонстрации военной техники и вооружения НАТО - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Переименовывая министерство обороны в министерство войны, американский президент Дональд Трамп хочет обозначить, что США готовы вести агрессивные войны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал российский писатель, публицист и политический деятель Герман Садулаев.
Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.

"Переименовывая с министерство обороны в министерство войны Трамп, видимо, хочет сказать, что США готовы занимать активную позицию, то есть не только обороняться, но и вести агрессивные войны. Ничего нового для нас в этом нет. Америка всегда вела агрессивные войны. Ее минобороны всегда было министерством агрессивной войны", – отметил Садулаев.

И напомнил, что на Штаты за всю их историю никто никогда не нападал, никто не вторгался в пределы границ США, никто не высаживал десанты на их берега. Но сами США постоянно вели агрессивные войны во всех частях света, нападали.
Американское минобороны это, скорее, "министерство нападения" и министерство "агрессивности", добавил эксперт, напомнив, что название "министерство войны" американское ведомство носило до 1947 года.
По словам публициста, Трамп хочет действительно, во всяком случае на уровне названий, вернуть Америку к былому величию, к тому пику могущества, который был у США сразу после Второй мировой войны, когда на самом деле Штаты были одной из двух мировых сверхдержав, как и Советский Союз.
"Но с тех пор много воды утекло и величие Америки тоже утекло. Сейчас есть много центров силы: независимый Китай, независимая Индия. И надо сказать, что величие и могущество США когда-то парадоксальным образом были связаны с существованием Советского Союза, который формировал другой полис силы и делал возможным сосредоточение всех остальных сил и ресурсов планеты вокруг Штатов", – пояснил собеседник, уточняя, что с тех пор, как СССР перестал существовать, "все эти силы и ресурсы расползлись".
Кроме того, американский лидер заявляет, что США победили во всех войнах в истории, но это не так, Трамп преувеличивает, потому что после Второй мировой войны эта страна провела несколько военных операций с сомнительным результатом, напоминает Садулаев.

"Америка полностью проиграла войну во Вьетнаме, практически проиграла войну в Корее, которая после долгих и жестоких боев вернулись все-таки к границе между Северной и Южной Кореей. Операция в Афганистане закончилась выводом американских войск, и это тоже трудно назвать военной победой Америки", – подытожил эксперт.

Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
Трамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияСШАГерман СадулаевПентагонПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:07Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение
00:01Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:21Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в субботу
21:52Ночью на Землю обрушится магнитная буря: когда достигнет пика
21:38Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
21:22Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
21:07Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
20:54Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений
20:28Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных
20:11Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
19:51Три человека утонули на Кубани
19:31Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
19:07Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина
18:43На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
18:25Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
18:10В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
17:52В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
17:35В России готова к применению вакцина от рака
Лента новостейМолния