Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение

2025-09-06T21:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Переименовывая министерство обороны в министерство войны, американский президент Дональд Трамп хочет обозначить, что США готовы вести агрессивные войны. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал российский писатель, публицист и политический деятель Герман Садулаев.Ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что переименовывает министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.И напомнил, что на Штаты за всю их историю никто никогда не нападал, никто не вторгался в пределы границ США, никто не высаживал десанты на их берега. Но сами США постоянно вели агрессивные войны во всех частях света, нападали.Американское минобороны это, скорее, "министерство нападения" и министерство "агрессивности", добавил эксперт, напомнив, что название "министерство войны" американское ведомство носило до 1947 года.По словам публициста, Трамп хочет действительно, во всяком случае на уровне названий, вернуть Америку к былому величию, к тому пику могущества, который был у США сразу после Второй мировой войны, когда на самом деле Штаты были одной из двух мировых сверхдержав, как и Советский Союз."Но с тех пор много воды утекло и величие Америки тоже утекло. Сейчас есть много центров силы: независимый Китай, независимая Индия. И надо сказать, что величие и могущество США когда-то парадоксальным образом были связаны с существованием Советского Союза, который формировал другой полис силы и делал возможным сосредоточение всех остальных сил и ресурсов планеты вокруг Штатов", – пояснил собеседник, уточняя, что с тех пор, как СССР перестал существовать, "все эти силы и ресурсы расползлись".Кроме того, американский лидер заявляет, что США победили во всех войнах в истории, но это не так, Трамп преувеличивает, потому что после Второй мировой войны эта страна провела несколько военных операций с сомнительным результатом, напоминает Садулаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для УкраиныЭкономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФТрамп о встрече Путина и Зеленского – мы добьемся этого

