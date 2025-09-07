Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-vpk-ukrainy-i-pozhary-v-krymu--glavnoe-za-den-1149274027.html
Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день
Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T21:33
2025-09-07T18:37
главное за день
новости
крым
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Огнеборцы тушили пожары в Крыму, Севастополе и на Кубани. В Турции произошла целая серия землетрясений. Жители России в воскресенье наблюдают полное лунное затмение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по УкраинеРоссийские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, повреждено здание кабинета министров в Киеве. Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, в Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ и по другим объектам ВСУ в разных регионах Украины.Продвижение армии РФПодразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Также за сутки на всех направлениях в зоне спецоперации разбиты еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Пожары в Крыму, Севастополе и на КубаниВ Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка. Спустя несколько часов ландшафтный пожар был локализован на площади 15 гектаров, во время тушения перекрывали дорогу, соединяющую указанные населенные пункты.Днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района тоже тушили пожар. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.Также в воскресенье в Новороссийске продолжилось тушение крупного пожара на мусорном полигоне. Площадь возгорания днем 7 сентября уменьшилась до 800 "квадратов", возгорание произошло накануне.Землетрясения в ТурцииСерия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщалось на сайте европейского сейсмологического центра. По данным сейсмологов, землетрясения небольшой силы стали регистрировать в разных частях страны с утра 7 сентября. В 12:35 по московскому времени произошел толчок магнитудой 5 баллов. Эпицентр располагался в семи километрах к югу от города Сындыргы и в 58 километрах к юго-востоку Балыкесира. Далее последовали еще три толчка магнитудой от 2.3 до 3.5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.Лунное затмениеЖители России вечером в воскресенье – между 19:27 и 22:56 по московскому времени – могут наблюдать полное лунное затмение. Полная фаза затмения, по данным ученых длится 1 час 23 минуты. При этом над Крымом максимальная фаза наблюдалась в 21:12. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250907/volodin-ukraina-utratila-suverenitet-i-identichnost-1149272857.html
https://crimea.ria.ru/20250907/makroekonomicheskie-pokazateli-na-mirovom-rynke-nefti-budut-vyshe-prognoza-1149272419.html
https://crimea.ria.ru/20250907/krym-kuprina-ot-literatury-k-tsirku-i-obratno-1149238420.html
https://crimea.ria.ru/20250907/borodinskaya-bitva-pamyatnik-muzhestvu-i-khrabrosti-russkikh-voinov-1149138327.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e54d3493799f274e1c6324fa283fc2e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, крым, в мире, общество
Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день

Массированный удар по объектам ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день

21:33 07.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Огнеборцы тушили пожары в Крыму, Севастополе и на Кубани. В Турции произошла целая серия землетрясений. Жители России в воскресенье наблюдают полное лунное затмение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массированный удар по Украине

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, повреждено здание кабинета министров в Киеве. Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, в Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ и по другим объектам ВСУ в разных регионах Украины.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
17:42
Володин: Украина утратила суверенитет и идентичность

Продвижение армии РФ

Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Также за сутки на всех направлениях в зоне спецоперации разбиты еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
16:22
Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза

Пожары в Крыму, Севастополе и на Кубани

В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка. Спустя несколько часов ландшафтный пожар был локализован на площади 15 гектаров, во время тушения перекрывали дорогу, соединяющую указанные населенные пункты.
Днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района тоже тушили пожар. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.
Также в воскресенье в Новороссийске продолжилось тушение крупного пожара на мусорном полигоне. Площадь возгорания днем 7 сентября уменьшилась до 800 "квадратов", возгорание произошло накануне.
Русский писатель Александр Иванович Куприн (1870-1938) - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
11:46Эксклюзивы РИА Новости Крым
Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно

Землетрясения в Турции

Серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщалось на сайте европейского сейсмологического центра. По данным сейсмологов, землетрясения небольшой силы стали регистрировать в разных частях страны с утра 7 сентября. В 12:35 по московскому времени произошел толчок магнитудой 5 баллов. Эпицентр располагался в семи километрах к югу от города Сындыргы и в 58 километрах к юго-востоку Балыкесира. Далее последовали еще три толчка магнитудой от 2.3 до 3.5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Фестиваль Живые шахматы на Бородинском поле - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
09:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов

Лунное затмение

Жители России вечером в воскресенье – между 19:27 и 22:56 по московскому времени – могут наблюдать полное лунное затмение. Полная фаза затмения, по данным ученых длится 1 час 23 минуты. При этом над Крымом максимальная фаза наблюдалась в 21:12.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Главное за деньНовостиКрымВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:33Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день
20:38Крымские каменоломни могут стать объектами для туризма
20:02На Херсонщине в новой резиденции Таврида.АРТ соберутся молодые творцы
19:45Погодные неожиданности - прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
19:17Мама-предприниматель: какие бизнес-идеи продвигают женщины в Крыму
18:45"Интересные вещи" Трампа и стрельба в Симферополе: топ новостей недели
18:39Новый тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России
18:26Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-Джур
18:11Пожар в общежитии под Севастополем – подробности от МЧС
17:42Володин: Украина утратила суверенитет и идентичность
17:12Крымский мост сейчас – что с очередями
16:54Ограничение движения на Западе Крыма из-за пожара отменено
16:22Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза
15:58Из-за пожара в Крыму перекрыли участок дороги
15:31В Минобороны рассказали о массированном ударе по объектам ВПК Украины
15:20В селе под Севастополем загорелось общежитие – людей эвакуируют
15:07В Сакском районе тушат пожар возле двух сел
14:52На Кубани легковушка вылетела с дороги и перевернулась – погибла девушка
14:25На Кубани Subaru смял две иномарки – пострадал ребенок
13:44В Турции произошла серия землетрясений
Лента новостейМолния