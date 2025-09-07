Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Огнеборцы тушили пожары в Крыму, Севастополе и на Кубани. В Турции произошла целая серия землетрясений. Жители России в воскресенье наблюдают полное лунное затмение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Массированный удар по Украине
Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, повреждено здание кабинета министров в Киеве. Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, в Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ и по другим объектам ВСУ в разных регионах Украины.
Продвижение армии РФ
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Также за сутки на всех направлениях в зоне спецоперации разбиты еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.
Пожары в Крыму, Севастополе и на Кубани
В Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка. Спустя несколько часов ландшафтный пожар был локализован на площади 15 гектаров, во время тушения перекрывали дорогу, соединяющую указанные населенные пункты.
Днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района тоже тушили пожар. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.
Также в воскресенье в Новороссийске продолжилось тушение крупного пожара на мусорном полигоне. Площадь возгорания днем 7 сентября уменьшилась до 800 "квадратов", возгорание произошло накануне.
Землетрясения в Турции
Серия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщалось на сайте европейского сейсмологического центра. По данным сейсмологов, землетрясения небольшой силы стали регистрировать в разных частях страны с утра 7 сентября. В 12:35 по московскому времени произошел толчок магнитудой 5 баллов. Эпицентр располагался в семи километрах к югу от города Сындыргы и в 58 километрах к юго-востоку Балыкесира. Далее последовали еще три толчка магнитудой от 2.3 до 3.5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
Лунное затмение
Жители России вечером в воскресенье – между 19:27 и 22:56 по московскому времени – могут наблюдать полное лунное затмение. Полная фаза затмения, по данным ученых длится 1 час 23 минуты. При этом над Крымом максимальная фаза наблюдалась в 21:12.
