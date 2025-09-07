https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-vpk-ukrainy-i-pozhary-v-krymu--glavnoe-za-den-1149274027.html

Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день

Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Массированный удар по ВПК Украины и пожары в Крыму – главное за день

Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в... РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T21:33

2025-09-07T21:33

2025-09-07T18:37

главное за день

новости

крым

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Российские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Огнеборцы тушили пожары в Крыму, Севастополе и на Кубани. В Турции произошла целая серия землетрясений. Жители России в воскресенье наблюдают полное лунное затмение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный удар по УкраинеРоссийские войска нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины, в том числе по промышленному предприятию "Киев-67" и логистической базе "СТС-ГРУПП" на окраине Киева, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, повреждено здание кабинета министров в Киеве. Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, в Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ и по другим объектам ВСУ в разных регионах Украины.Продвижение армии РФПодразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Хорошее в Днепропетровской области. Также за сутки на всех направлениях в зоне спецоперации разбиты еще 1390 боевиков ВСУ, вражеская техника и вооружения. Средства ПВО ночью сбили 69 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.Пожары в Крыму, Севастополе и на КубаниВ Сакском районе Крыма в воскресенье днем загорелась сухая трава возле сел Тепловка и Ивановка. Спустя несколько часов ландшафтный пожар был локализован на площади 15 гектаров, во время тушения перекрывали дорогу, соединяющую указанные населенные пункты.Днем в воскресенье в общежитии в селе Терновка Балаклавского района тоже тушили пожар. Загорелась кровля здания. Людей эвакуировали. Дело на контроле прокуратуры.Также в воскресенье в Новороссийске продолжилось тушение крупного пожара на мусорном полигоне. Площадь возгорания днем 7 сентября уменьшилась до 800 "квадратов", возгорание произошло накануне.Землетрясения в ТурцииСерия землетрясений магнитудой до 5 баллов зафиксированы в воскресенье на западе Турции, сообщалось на сайте европейского сейсмологического центра. По данным сейсмологов, землетрясения небольшой силы стали регистрировать в разных частях страны с утра 7 сентября. В 12:35 по московскому времени произошел толчок магнитудой 5 баллов. Эпицентр располагался в семи километрах к югу от города Сындыргы и в 58 километрах к юго-востоку Балыкесира. Далее последовали еще три толчка магнитудой от 2.3 до 3.5 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.Лунное затмениеЖители России вечером в воскресенье – между 19:27 и 22:56 по московскому времени – могут наблюдать полное лунное затмение. Полная фаза затмения, по данным ученых длится 1 час 23 минуты. При этом над Крымом максимальная фаза наблюдалась в 21:12. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250907/volodin-ukraina-utratila-suverenitet-i-identichnost-1149272857.html

https://crimea.ria.ru/20250907/makroekonomicheskie-pokazateli-na-mirovom-rynke-nefti-budut-vyshe-prognoza-1149272419.html

https://crimea.ria.ru/20250907/krym-kuprina-ot-literatury-k-tsirku-i-obratno-1149238420.html

https://crimea.ria.ru/20250907/borodinskaya-bitva-pamyatnik-muzhestvu-i-khrabrosti-russkikh-voinov-1149138327.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, крым, в мире, общество