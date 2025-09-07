Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-ukraine--rezultaty-rabot-armii-rf-za-noch-1149267705.html
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7... РИА Новости Крым, 07.09.2025
2025-09-07T10:12
2025-09-07T10:33
киев
новости сво
удары по украине
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149267145_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1dd378e62d3c6bb186efdc7175a0e8b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7 сентября.Главное об атаке – в подборке РИА Новости Крым.Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Разбиты крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, добавили подпольщики. В Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. По данным подполья, за последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.Также в результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек.Войска России ударили по подразделениям иностранцев, а также украинским боевикам и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области. Взрывы также гремели в оккупированном ВСУ Запорожье. Предварительно, под удар попали военные объекты, которые противник скрывает на производственных площадках заводов. Несколько серий взрывов зафиксировали в Одессе и Днепропетровске.В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПКВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУСерия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/07/1149267145_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5a5e4d224a523e016ebfdea8ee75d16a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
киев, новости сво, удары по украине, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости, украина
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь

Армия России разбила объекты ВПК Украины и логистические узлы ВСУ

10:12 07.09.2025 (обновлено: 10:33 07.09.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПожар в правительственном квартале Киева
Пожар в правительственном квартале Киева
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7 сентября.
Главное об атаке – в подборке РИА Новости Крым.
"Более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре – баллистика… Повреждено здание кабинета министров – начался пожар на верхних этажах", – написал в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Разбиты крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.
"Киев и Киевская область. Буча — удар по заводу ремонта тяжелой техники. Гостомель — взрывы в направлении военного аэродрома. Киев — поражено производство, связанное с ракетной тематикой. Киев — удары по ангарам с ремонтом самолетов и подвесками для ракет натовского калибра", - пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское сопротивление.
Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, добавили подпольщики. В Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. По данным подполья, за последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
Также в результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек.
Войска России ударили по подразделениям иностранцев, а также украинским боевикам и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области. Взрывы также гремели в оккупированном ВСУ Запорожье. Предварительно, под удар попали военные объекты, которые противник скрывает на производственных площадках заводов. Несколько серий взрывов зафиксировали в Одессе и Днепропетровске.
В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
ВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУ
Серия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
 
КиевНовости СВОУдары по УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:42Новости СВО – свежие данные о масштабных потерях Киева
12:19Войска РФ освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области
12:18Ситуация на Крымском мосту – время ожидания растет
11:46Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно
11:12Пожар в здании кабмина Украины тушат вертолеты
10:50Смерчи и сильные ливни принесет в Сочи трехдневный шторм
10:12Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
09:56Экстренное предупреждение: в Крым идет опасная погода
09:45Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске – ситуация к этому часу
09:36На Крымском мосту растет очередь
09:15Бородинская битва: памятник мужеству и храбрости русских воинов
08:44Туристы выбирают Крым для длинных путешествий в сентябре
08:01Очереди на Крымском мосту - ситуация на утро воскресенья
07:47В Киеве горит здание правительства - украинские СМИ
07:3669 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:07Министерство нападения: о чем говорит переименование Пентагона – мнение
00:01Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:21Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в субботу
Лента новостейМолния