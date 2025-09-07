https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-ukraine--rezultaty-rabot-armii-rf-za-noch-1149267705.html

Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь

Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7...

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7 сентября.Главное об атаке – в подборке РИА Новости Крым.Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Разбиты крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, добавили подпольщики. В Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. По данным подполья, за последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.Также в результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек.Войска России ударили по подразделениям иностранцев, а также украинским боевикам и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области. Взрывы также гремели в оккупированном ВСУ Запорожье. Предварительно, под удар попали военные объекты, которые противник скрывает на производственных площадках заводов. Несколько серий взрывов зафиксировали в Одессе и Днепропетровске.В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПКВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУСерия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары

