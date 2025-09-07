https://crimea.ria.ru/20250907/massirovannyy-udar-po-ukraine--rezultaty-rabot-armii-rf-za-noch-1149267705.html
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7...
2025-09-07T10:12
2025-09-07T10:12
2025-09-07T10:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7 сентября.Главное об атаке – в подборке РИА Новости Крым.Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Разбиты крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, добавили подпольщики. В Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. По данным подполья, за последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.Также в результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек.Войска России ударили по подразделениям иностранцев, а также украинским боевикам и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области. Взрывы также гремели в оккупированном ВСУ Запорожье. Предварительно, под удар попали военные объекты, которые противник скрывает на производственных площадках заводов. Несколько серий взрывов зафиксировали в Одессе и Днепропетровске.В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПКВС России нанесли массированные удары по 76 важным объектам ВСУСерия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожары
Массированный удар по Украине – результаты работы армии РФ за ночь
Армия России разбила объекты ВПК Украины и логистические узлы ВСУ
10:12 07.09.2025 (обновлено: 10:33 07.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Объекты военно-промышленного комплекса Украины, логистики ВСУ и административные здания поражены на Украине массированным ударом российских военных в ночь на 7 сентября.
Главное об атаке – в подборке РИА Новости Крым
.
"Более 800 дронов, 13 ракет, из них четыре – баллистика… Повреждено здание кабинета министров – начался пожар на верхних этажах", – написал в своем Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский.
Как отметила премьер Украины Юлия Свириденко повреждение здания правительства Украины в Киеве произошло впервые. Разбиты крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар.
"Киев и Киевская область. Буча — удар по заводу ремонта тяжелой техники. Гостомель — взрывы в направлении военного аэродрома. Киев — поражено производство, связанное с ракетной тематикой. Киев — удары по ангарам с ремонтом самолетов и подвесками для ракет натовского калибра", - пишет РИА Новости со ссылкой на николаевское сопротивление.
Также ВС РФ ударили по военному аэродрому в Кульбакино Николаевской области, добавили подпольщики. В Кременчуге Полтавской области поражен Крюковский мост — крупный логистический узел ВСУ. По данным подполья, за последнюю неделю по нему проходило до 18 составов с военным грузом ежедневно.
Также в результате серии ударов в Сумской области поражены объекты с иностранными наемниками, техникой ВСУ и местом сборки беспилотников, уничтожено до 70 человек.
Войска России ударили по подразделениям иностранцев, а также украинским боевикам и ангару с гусеничной техникой в Харьковской области. Взрывы также гремели в оккупированном ВСУ Запорожье. Предварительно, под удар попали военные объекты, которые противник скрывает на производственных площадках заводов. Несколько серий взрывов зафиксировали в Одессе и Днепропетровске.
В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий
военно-промышленного комплекса Украины, сообщал ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
