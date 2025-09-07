https://crimea.ria.ru/20250907/makroekonomicheskie-pokazateli-na-mirovom-rynke-nefti-budut-vyshe-prognoza-1149272419.html

Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза

Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза

Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 07.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.

