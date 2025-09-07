Рейтинг@Mail.ru
Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза
Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости Крым, 07.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
Макроэкономические показатели на мировом рынке нефти будут выше прогноза

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Рынок нефти сбалансирован, макроэкономические показатели в этом году будут выше, чем ранее прогнозировалось, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить максимально разрешенный уровень добычи в октябре на 137 тысяч баррелей в сутки в рамках выхода из добровольных ограничений на 1,65 миллиона баррелей в сутки.
"Сегодня рынок (нефти - ред.) сбалансирован. Мы видим, что макроэкономические показатели по результатам и по оценкам многих экспертов в этом году будут чуть выше, чем изначально планировались, и по росту мировой экономики", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
