Рейтинг@Mail.ru
Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/leto-v-sentyabre-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1149062283.html
Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-07T00:01
2025-09-06T15:25
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249331_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_61714a0eee0ad98871daba9eb1f764fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149249331_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_4d5942ece4fc4906d8d5d7c7bd0854c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье

В Крыму в воскресенье до +29 градусов и без осадков

00:01 07.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, на побережье до +19, днем +24…+29 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26…+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +18...+20 градусов, днем +26...+28.
В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:21Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в субботу
21:52Ночью на Землю обрушится магнитная буря: когда достигнет пика
21:38Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
21:22Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
21:07Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
20:54Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений
20:28Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных
20:11Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
19:51Три человека утонули на Кубани
19:31Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
19:07Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина
18:43На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
18:25Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
18:10В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
17:52В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
17:35В России готова к применению вакцина от рака
17:08Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе
Лента новостейМолния