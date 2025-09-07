https://crimea.ria.ru/20250907/leto-v-sentyabre-pogoda-v-krymu-v-voskresene-1149062283.html

Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье

Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 06.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15, днем +26…+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, во второй половине дня 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17 градусов, днем +25...+27.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха +18...+20 градусов, днем +26...+28.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

