Крымский мост сейчас – что с очередями
Крымский мост сейчас – что с очередями
2025-09-07T17:12
2025-09-07T17:12
2025-09-07T17:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту по состоянию на 17 часов воскресенья стоят автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.В очереди на выезде из Крыма находится 50 машин.Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани. В полдень на мосту стояли более 600 автомобилей по двум его сторонам.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знатьСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорятКрымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону
