Крымский мост сейчас – что с очередями - РИА Новости Крым, 07.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – что с очередями
Крымский мост сейчас – что с очередями
2025-09-07T17:12
2025-09-07T17:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту по состоянию на 17 часов воскресенья стоят автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.В очереди на выезде из Крыма находится 50 машин.Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани. В полдень на мосту стояли более 600 автомобилей по двум его сторонам.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Крымский мост сейчас – что с очередями

В очереди по двум сторонам Крымского моста стоят 400 автомобилей

17:12 07.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту по состоянию на 17 часов воскресенья стоят автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 350 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
В очереди на выезде из Крыма находится 50 машин.
Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани. В полдень на мосту стояли более 600 автомобилей по двум его сторонам.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
