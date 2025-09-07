https://crimea.ria.ru/20250907/krymskiy-most-seychas--chto-s-ocheredyami-1149272683.html

Крымский мост сейчас – что с очередями

Крымский мост сейчас – что с очередями - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Крымский мост сейчас – что с очередями

В очереди на Крымском мосту по состоянию на 17 часов воскресенья стоят автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 07.09.2025

2025-09-07T17:12

2025-09-07T17:12

2025-09-07T17:12

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/03/1147675950_255:383:1280:960_1920x0_80_0_0_5619aba690c01264214afad990dfe591.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. В очереди на Крымском мосту по состоянию на 17 часов воскресенья стоят автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации об обстановке на транспортном переходе.В очереди на выезде из Крыма находится 50 машин.Утром в воскресенье проезд по Крымском мосту оставался свободным с двух сторон транспортного перехода, к 9 часам очередь стала расти со стороны Тамани. В полдень на мосту стояли более 600 автомобилей по двум его сторонам.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знатьСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорятКрымский мост ежедневно пропускает 13 тысяч авто в одну сторону

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, очереди на крымском мосту, крымский мост, керчь, тамань