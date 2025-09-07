https://crimea.ria.ru/20250907/krym-kuprina-ot-literatury-k-tsirku-i-obratno-1149238420.html

Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно

Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно - РИА Новости Крым, 07.09.2025

Крым Куприна: от литературы к цирку и обратно

Крым для писателя Александра Куприна начался с любви к литературе. И любовь эта не закончилась никогда. Человек удивительной судьбы, обладатель множества... РИА Новости Крым, 07.09.2025

Крым для писателя Александра Куприна начался с любви к литературе. И любовь эта не закончилась никогда. Человек удивительной судьбы, обладатель множества профессий и навыков, он хотел здесь жить до самой смерти. Не вышло.Выпускник Александровского военного училища, выросший без отца (он умер, когда мальчику был год), будущий писатель четыре года был кадровым военным в чине подпоручика, а затем поручика, но в 1893 году не смог поступить в Академию Генерального штаба: по дороге в Петербург, повздорив с полицейским, он сбросил его в воду, и экзамены Куприну сдавать было запрещено.Сильный, приземистый, похожий на татарина, будущий писатель был широк душой и азартен. Современники в шутку сравнивали его с "большим зверем". В скором времени этот необычный человек уволится из армии и начнет свою литературную деятельность, а также на своей шкуре испытает множество профессий, не стесняясь иметь дело с совершенно разными социальными слоями огромной России: он управляющий на стройке, псаломщик, газетный репортер, грузчик арбузов, преподаватель в училище для слепых, кузнец... Кем только не был!К началу XX века Куприну 30 лет. Уже написаны и опубликованы первые повести и рассказы. В Одессе он знакомится с человеком, которого всегда считал своим литературным авторитетом - с Чеховым. И вслед за Антоном Павловичем Александр Иванович едет в Крым.Крымский покой и воляК своему молодому коллеге мэтр Чехов относится внимательно и сердечно, в Ялте он вводит его в литературный круг видных писателей России того времени, а еще помогает писать: безденежный Куприн снимал комнатку в деревне Аутка, в большой греческой семье неподалеку от знаменитой чеховской Белой дачи. Заниматься литературой в шумном доме было невозможно. И Чехов выделяет коллеге кабинет в своем доме, а также кормит обедами.Жизнь Куприна меняется, ему, бурному и деятельному, хочется стабильности. Он возвращается в Петербург, удачно женится на при­емной дочери издательницы петербургского журнала "Мир божий" Марии Карловне Давыдовой и становится редактором-издателем этого довольно популярного издания.По счастливой случайности семейство Давыдовых имело в Мисхоре собственную дачу. Хоть и расположен скромный двухэтажный домик был далеко от моря, зато в окружении зелени и с потрясающими морскими видами.Во дворе дачи писатель занимался гимнастическими упражнениями на свежем воздухе, обливался холодной водой из протекавшего неподалеку горного ручья. После гимнастических экзерсисов – работа за писательским столом. Работе ничего не мешало: в комнате полнейший минимализм – только стул и стол.Плоды трудов – рассказы "Трус", "На покое" и ставший школьной классикой "Белый пудель". Кстати, этот рассказ – реальный случай, фактически описание того, когда на мисхорскую дачу зашли бродячие музыканты. Именно здесь Куприн начал работу над своим главным произ­ведением — повестью "Поединок".Анахоретами Куприны не жили: то к ним в гости приезжает Чехов, то сами Куприны едут в дом графини Паниной, где отдыхал Лев Толстой, то писатель Николай Гарин-Михайловский заедет проездом. Последний, будучи инженером, хотел построить железнодорожную ветку от Севастополя на Ялту и проводил на Южном берегу инженерные изыскания.В Петербург от райской крымской жизни писатель не спешил – дела в журнале шли неважно, да и заниматься им ему не хотелось, не хотелось возвращаться к обязательной в столице светской жизни, а хотелось крымской простоты и воли.Правда, воля и внутренняя свобода зачастую оборачивались для Александра Ивановича многодневными попойками в малознакомых компаниях.Однажды такое поведение почти разрушило семью писателя, который после очередного скандала покинул дом на много месяцев. Мария Куприна забрала маленькую дочь и уехала с ней в Крым. Но не в Мисхор, где дача была продана братом Марии за долги, а в Балаклаву."Балаклава понравилась сразу""Балаклава мне понравилась сразу, — писала она в своей книге. — На берегу бухты в гостинице "Гранд-Отель" мы заняли на месяц три смежных номера в бельэтаже, и так как сезон уже кончался, то это сто­ило всего три рубля в сутки".Однажды вечером, вернувшись с прогулки по городу, Мария Кар­ловна увидела в тени деревьев знакомую фигуру мужа. Между супруга­ми состоялось примирение. "Мы не объяснялись и не упрекали друг дру­га, мы только плакали", — писала Куприна.Супруги перебрались из гостиницы на дачу одного из жителей Балаклавы — одинокого старика Ремезова. Четырехкомнатный домик прилепился к скалис­тым уступам. Он сохранился и до настоящего времени. Правда, во время Великой Отечественной он "потерял" один и двух этажей.И правда, это был удивительный мир под сенью древней крепости Чембало, на суровых скальных уступах, около моря, в котором находили себе пропитание местные жители – рыбаки-греки. Тем не менее, в маленьком городишке были и аптека, и библиотека, и даже неказистый летний театр.Присмиревший писатель взялся за ум и с новой силой сел за литературные труды. Именно здесь он дорабатывал и писал новые главы "Поединка" - повести, которую называл своим "главным, девятым валом". Целый день он работал и только к вечеру иногда появлялся на балаклавской набережной и изредка семья выбиралась в Севастополь.Всего через год жизнь сделала крутой поворот: уже был опубликован "Поединок", принесший Куприну всероссийскую славу. В свой второй приезд осенью 1905 года Куприн решительно намерен навсегда поселиться в милой его сердцу Балаклаве. Семья покупает землю напротив крепости Чембало и даже берет консультации у виноградарей, чтобы разбить небольшой виноградник, писатель на клочке земли высаживает плодовые деревья, укореняется. И гуляет по окрестностям, в том числе и выходит в море с местными рыбаками – в осеннюю путину.Труженики моря с большой симпатией отнеслись к новому коллеге, хотя вообще не понимали, чем он занят, путая писателя с писарем.Одну из книг Куприна крымчане считают поистине своей – это "Листригоны". В ней в небольших историях описывается рыбацкая жизнь Балаклавы и увековечены образы балаклавских жителей – трудолюбивых, смелых, дерзких - таких, как и сам писатель:Буря, скоро грянет буря!Пока в затерянной Балаклаве рыбаки занимались тяжелым трудом, над Россией собирались революционные тучи. Севастополь бурлил. Матросы Черноморского флота близко к сердцу восприняли идеи большевизма, в городе не прекращались митинги, собрания, манифестации.Куприн не мог оставаться в стороне от бурлящей жизни – он стремится быть в гуще событий, общается с матросами, напитывается впечатлениями. А однажды без колебаний принимает приглашение участвовать в благотворительном вечере для сбора денег на поддержку революционеров. Там же он мельком знакомится с легендарным лейтенантом Петром Петровичем Шмидтом, и тот производит на литератора впечатление.Через несколько дней с набережной он видел, как расправлялись с мятежной командой крейсера "Очаков", которым командовал Шмидт, как на рейде жгли корабль, расстреливали пытавшуюся спастись с него команду. Куприн также помогал укрывать матросов-очаковцев, которые чудом спаслись от расправы. Через пять дней после подавления восстания Куприн написал ста­тью "События в Севастополе":Обличительная статья, опубликованная в петербургской газете "Наша жизнь", вызвала бурное негодование в правительственных кругах и среди командования флота. Номер газеты был конфискован. Адмирал Чухнин, по приказу которого и расстреливали матросов, обвинил Куприна в клевете и подал на него в суд, а также отдал распоряжение о высылке литератора из пределов севастопольского градона­чальства в двадцать четыре часа и лишении его права въезда сюда впоследствии.Куприны еще раз приехали почти тайком приехали в Балаклаву, но, несмотря на то, что Чухнина в живых уже не было, запрет действовал. Чета даже не успела посетить свой дом, как им было приказано уезжать.Несколько раз Куприн пытался добиться отмены решения о запрете пребывания в Балаклаве, ходатайства писали и его друзья, в том числе и высокопоставленные. Но успехом они не увенчались.После Балаклавы Алушта внимание литератора не привлекла, зато привлек поэт Росславлев – хулиган и собутыльник.В мае 1907 года, Куприн решил продать участок. "Я решил про­дать Балаклаву за шесть тысяч рублей, из которых большую половину отдам Марии Карловне. Подумай, платить каждый месяц сторожу, пла­тить налоги, платить работникам за посадку, садовникам, в плодовый питомник и т.д. и т.д. — и не иметь возможности даже выехать в эту землю обетованную, действительно ужасно оскорбительно! Доверить же это все Марии Карловне никак нельзя. Она не будет ровно ничего пла­тить, земля останется без призора, виноградник быстро выродится и ста­нет не плюсом, а минусом земли, фруктовые деревья одичают, и земля потеряет стоимость", - пишет он одному приятелю о причинах продажи.Не стало Балаклавы, не стало и семьи. Мария и Александр Куприны окончательно разрывают отношения.Куприна снова шатает: он два года работает воздушным гимнастом в цирке, гастролирует. Кстати, цирковой опыт у него уже был: в 1901—1904 годах он клоуном работал в феодосийском цирке и познакомился там со знаменитым силачом и борцом иваном Поддубным. В сорок три года Куприн начинает учиться стильному плаванию, вместе с известным спортсменом Сергеем Уточкиным поднимается на воздушном шаре. Как будто бы телесными испытаниями пытается заглушить душевную боль по своему потерянному балаклавскому раю. На много литературных произведений вперед оставшиеся в душе писателя впечатления стали литературным триггером на всю оставшуюся жизнь.Весной 1911 года он едет за границу, путешествует по Италии. Но заграничные средиземноморские виды не вызывают того же восторга и умиротворения, как пейзажи Крыма: "далеко им до миловидного нарядного Крыма". Больше в Крыму он не был никогда.В 1990 году в Балаклаве установили мемориальное обозначение в районе той самой дачи, где они с женой Марией и маленькой Лизочкой жили в свой первый и второй визит. В 1990 году в Балаклаве установили мемориальное обозначение в районе той самой дачи, где они с женой Марией и маленькой Лизочкой жили в свой первый и второй визит. Через четыре года имя писателя получила местная библиотека, а в 2009 году на набережной Балаклавы открыли памятник Александру Ивановичу Куприну работы знаменитого севастопольского скульптора Станислава Чижа. Бронзовая фигура писателя обращена к морю, он как будто бы задумчиво глядит на многочисленные рыболовецкие ялики, опершись на перила.

