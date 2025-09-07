https://crimea.ria.ru/20250907/kakoy-segodnya-prazdnik-7-sentyabrya-1131169465.html

Какой сегодня праздник: 7 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В этот день состоялось Бородинское сражение и родился русский писатель Александр Куприн.Что празднуют в мире7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба. Медики утверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы, так что праздник актуален.Во многих странах официально отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Малышам предлагают менять игрушечные танки и автоматы на мягких мишек и настольные игры. Все это, по словам психологов, чтобы снизить агрессию среди детей.А еще сегодня Праздник барабанщиков, День рыбовода, День любителя пива, День острого перца. Именины у Варфоломея, Тита, Владимира, Ивана.Знаменательные событияВ 1812 году у села Бородино в 125 километрах к западу от Москвы состоялась Бородинская битва – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. В ходе битвы французы потеряли убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек, в том числе 49 генералов; русская армия – свыше 44 тысяч человек, в том числе 29 генералов. Итог 12-часового сражения предопределил исход войны и привел к окончательному поражению французской армии.В 1856 году в Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II – старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, который перевооружил армию и укрепил обороноспособность страны, включив в состав империи обширные территории в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Самый значимый шаг царя – отмена крепостного права в 1861 году.В 1992 году в газете "Коммерсант" впервые использован термин "новые русские" – клише, обозначающее представителей социального класса СНГ, сделавших большое состояние в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Возникнув первоначально как нейтральное обозначение, термин вскоре стал использоваться в отрицательном и ироническом значении. "Новыми русскими" стали называть стремительно разбогатевших людей, крупных мафиози, при этом не обладающих высоким уровнем интеллекта и культуры. В 1990-е годы "новые русские" стали устойчивыми персонажами анекдотов.Кто родилсяВ 1533 году родилась королева Англии и Ирландии Елизавета I, последняя из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии" в связи с расцветом культуры и возросшим значением страны на мировой арене. Королева-девственница, королева фей, покровительница пиратов – это лишь некоторые образы, сложившиеся вокруг первой железной леди Альбиона.В 1870 году родился русский писатель Александр Куприн. Кстати, за свой первый рассказ, написанный во время службы в армии, будущий писатель получил двое суток карцера. Тогда он решил никогда больше ничего не писать. Хорошо, что передумал.В 1923 году родился Эдуард Асадов – советский поэт и прозаик, автор 47 книг, среди которых "Во имя большой любви", "Созвездие Гончих Псов", "Компас счастья" и другие. При всей популярности у публики, особенно женской, Асадов не получил признания в литературных кругах, где его стихи воспринимались как "рифмованные прописи" для народа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

