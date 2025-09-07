https://crimea.ria.ru/20250907/kakoy-segodnya-prazdnik-7-sentyabrya-1131169465.html
Какой сегодня праздник: 7 сентября
Какой сегодня праздник: 7 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Какой сегодня праздник: 7 сентября
7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В этот день состоялось Бородинское... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-09-07T00:00
2025-09-07T00:00
2025-08-28T23:43
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111714/12/1117141203_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9b1e30e2e146b40c973fcafe7dac460.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В этот день состоялось Бородинское сражение и родился русский писатель Александр Куприн.Что празднуют в мире7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба. Медики утверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы, так что праздник актуален.Во многих странах официально отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Малышам предлагают менять игрушечные танки и автоматы на мягких мишек и настольные игры. Все это, по словам психологов, чтобы снизить агрессию среди детей.А еще сегодня Праздник барабанщиков, День рыбовода, День любителя пива, День острого перца. Именины у Варфоломея, Тита, Владимира, Ивана.Знаменательные событияВ 1812 году у села Бородино в 125 километрах к западу от Москвы состоялась Бородинская битва – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. В ходе битвы французы потеряли убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек, в том числе 49 генералов; русская армия – свыше 44 тысяч человек, в том числе 29 генералов. Итог 12-часового сражения предопределил исход войны и привел к окончательному поражению французской армии.В 1856 году в Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II – старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, который перевооружил армию и укрепил обороноспособность страны, включив в состав империи обширные территории в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Самый значимый шаг царя – отмена крепостного права в 1861 году.В 1992 году в газете "Коммерсант" впервые использован термин "новые русские" – клише, обозначающее представителей социального класса СНГ, сделавших большое состояние в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Возникнув первоначально как нейтральное обозначение, термин вскоре стал использоваться в отрицательном и ироническом значении. "Новыми русскими" стали называть стремительно разбогатевших людей, крупных мафиози, при этом не обладающих высоким уровнем интеллекта и культуры. В 1990-е годы "новые русские" стали устойчивыми персонажами анекдотов.Кто родилсяВ 1533 году родилась королева Англии и Ирландии Елизавета I, последняя из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии" в связи с расцветом культуры и возросшим значением страны на мировой арене. Королева-девственница, королева фей, покровительница пиратов – это лишь некоторые образы, сложившиеся вокруг первой железной леди Альбиона.В 1870 году родился русский писатель Александр Куприн. Кстати, за свой первый рассказ, написанный во время службы в армии, будущий писатель получил двое суток карцера. Тогда он решил никогда больше ничего не писать. Хорошо, что передумал.В 1923 году родился Эдуард Асадов – советский поэт и прозаик, автор 47 книг, среди которых "Во имя большой любви", "Созвездие Гончих Псов", "Компас счастья" и другие. При всей популярности у публики, особенно женской, Асадов не получил признания в литературных кругах, где его стихи воспринимались как "рифмованные прописи" для народа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111714/12/1117141203_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d6995b9efb3b413448d0174e0b99860b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздники и памятные даты, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В этот день состоялось Бородинское сражение и родился русский писатель Александр Куприн.
Что празднуют в мире
7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба. Медики утверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы, так что праздник актуален.
Во многих странах официально отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Малышам предлагают менять игрушечные танки и автоматы на мягких мишек и настольные игры. Все это, по словам психологов, чтобы снизить агрессию среди детей.
А еще сегодня Праздник барабанщиков, День рыбовода, День любителя пива, День острого перца. Именины у Варфоломея, Тита, Владимира, Ивана.
Знаменательные события
В 1812 году у села Бородино в 125 километрах к западу от Москвы состоялась Бородинская битва – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. В ходе битвы французы потеряли убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек, в том числе 49 генералов; русская армия – свыше 44 тысяч человек, в том числе 29 генералов. Итог 12-часового сражения предопределил исход войны и привел к окончательному поражению французской армии.
В 1856 году в Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II – старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, который перевооружил армию и укрепил обороноспособность страны, включив в состав империи обширные территории в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Самый значимый шаг царя – отмена крепостного права в 1861 году.
В 1992 году в газете "Коммерсант" впервые использован термин "новые русские" – клише, обозначающее представителей социального класса СНГ, сделавших большое состояние в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Возникнув первоначально как нейтральное обозначение, термин вскоре стал использоваться в отрицательном и ироническом значении. "Новыми русскими" стали называть стремительно разбогатевших людей, крупных мафиози, при этом не обладающих высоким уровнем интеллекта и культуры. В 1990-е годы "новые русские" стали устойчивыми персонажами анекдотов.
Кто родился
В 1533 году родилась королева Англии и Ирландии Елизавета I, последняя из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии" в связи с расцветом культуры и возросшим значением страны на мировой арене. Королева-девственница, королева фей, покровительница пиратов – это лишь некоторые образы, сложившиеся вокруг первой железной леди Альбиона.
В 1870 году родился русский писатель Александр Куприн. Кстати, за свой первый рассказ, написанный во время службы в армии, будущий писатель получил двое суток карцера. Тогда он решил никогда больше ничего не писать. Хорошо, что передумал.
В 1923 году родился Эдуард Асадов – советский поэт и прозаик, автор 47 книг, среди которых "Во имя большой любви", "Созвездие Гончих Псов", "Компас счастья" и другие. При всей популярности у публики, особенно женской, Асадов не получил признания в литературных кругах, где его стихи воспринимались как "рифмованные прописи" для народа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.