Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 7 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250907/kakoy-segodnya-prazdnik-7-sentyabrya-1131169465.html
Какой сегодня праздник: 7 сентября
Какой сегодня праздник: 7 сентября - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Какой сегодня праздник: 7 сентября
7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В этот день состоялось Бородинское... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-09-07T00:00
2025-08-28T23:43
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111714/12/1117141203_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9b1e30e2e146b40c973fcafe7dac460.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В этот день состоялось Бородинское сражение и родился русский писатель Александр Куприн.Что празднуют в мире7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба. Медики утверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы, так что праздник актуален.Во многих странах официально отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Малышам предлагают менять игрушечные танки и автоматы на мягких мишек и настольные игры. Все это, по словам психологов, чтобы снизить агрессию среди детей.А еще сегодня Праздник барабанщиков, День рыбовода, День любителя пива, День острого перца. Именины у Варфоломея, Тита, Владимира, Ивана.Знаменательные событияВ 1812 году у села Бородино в 125 километрах к западу от Москвы состоялась Бородинская битва – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. В ходе битвы французы потеряли убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек, в том числе 49 генералов; русская армия – свыше 44 тысяч человек, в том числе 29 генералов. Итог 12-часового сражения предопределил исход войны и привел к окончательному поражению французской армии.В 1856 году в Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II – старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, который перевооружил армию и укрепил обороноспособность страны, включив в состав империи обширные территории в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Самый значимый шаг царя – отмена крепостного права в 1861 году.В 1992 году в газете "Коммерсант" впервые использован термин "новые русские" – клише, обозначающее представителей социального класса СНГ, сделавших большое состояние в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Возникнув первоначально как нейтральное обозначение, термин вскоре стал использоваться в отрицательном и ироническом значении. "Новыми русскими" стали называть стремительно разбогатевших людей, крупных мафиози, при этом не обладающих высоким уровнем интеллекта и культуры. В 1990-е годы "новые русские" стали устойчивыми персонажами анекдотов.Кто родилсяВ 1533 году родилась королева Англии и Ирландии Елизавета I, последняя из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии" в связи с расцветом культуры и возросшим значением страны на мировой арене. Королева-девственница, королева фей, покровительница пиратов – это лишь некоторые образы, сложившиеся вокруг первой железной леди Альбиона.В 1870 году родился русский писатель Александр Куприн. Кстати, за свой первый рассказ, написанный во время службы в армии, будущий писатель получил двое суток карцера. Тогда он решил никогда больше ничего не писать. Хорошо, что передумал.В 1923 году родился Эдуард Асадов – советский поэт и прозаик, автор 47 книг, среди которых "Во имя большой любви", "Созвездие Гончих Псов", "Компас счастья" и другие. При всей популярности у публики, особенно женской, Асадов не получил признания в литературных кругах, где его стихи воспринимались как "рифмованные прописи" для народа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111714/12/1117141203_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_d6995b9efb3b413448d0174e0b99860b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 7 сентября

Что празднуют в России и в мире 7 сентября

00:00 07.09.2025
 
© РИА Новости . Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкНебо
Небо - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости . Vitaly Timkiv
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. 7 сентября отмечают Международный день чистого воздуха для голубого неба и Всемирный день уничтожения военной игрушки. В этот день состоялось Бородинское сражение и родился русский писатель Александр Куприн.

Что празднуют в мире

7 сентября – Международный день чистого воздуха для голубого неба. Медики утверждают, что до трети причин смертей человека от инсульта, хронических респираторных, сердечно-сосудистых заболеваний и рака легких обусловлены именно загрязненным состоянием атмосферы, так что праздник актуален.
Во многих странах официально отмечается Всемирный день уничтожения военной игрушки. Малышам предлагают менять игрушечные танки и автоматы на мягких мишек и настольные игры. Все это, по словам психологов, чтобы снизить агрессию среди детей.
А еще сегодня Праздник барабанщиков, День рыбовода, День любителя пива, День острого перца. Именины у Варфоломея, Тита, Владимира, Ивана.

Знаменательные события

В 1812 году у села Бородино в 125 километрах к западу от Москвы состоялась Бородинская битва – крупнейшее сражение Отечественной войны между русской армией под командованием генерала от инфантерии Михаила Кутузова и французской армией под командованием императора Наполеона I Бонапарта. В ходе битвы французы потеряли убитыми и ранеными свыше 50 тысяч человек, в том числе 49 генералов; русская армия – свыше 44 тысяч человек, в том числе 29 генералов. Итог 12-часового сражения предопределил исход войны и привел к окончательному поражению французской армии.
В 1856 году в Успенском соборе Кремля коронован на царство Александр II – старший сын императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, который перевооружил армию и укрепил обороноспособность страны, включив в состав империи обширные территории в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Самый значимый шаг царя – отмена крепостного права в 1861 году.
В 1992 году в газете "Коммерсант" впервые использован термин "новые русские" – клише, обозначающее представителей социального класса СНГ, сделавших большое состояние в 1990-е годы, после распада Советского Союза. Возникнув первоначально как нейтральное обозначение, термин вскоре стал использоваться в отрицательном и ироническом значении. "Новыми русскими" стали называть стремительно разбогатевших людей, крупных мафиози, при этом не обладающих высоким уровнем интеллекта и культуры. В 1990-е годы "новые русские" стали устойчивыми персонажами анекдотов.

Кто родился

В 1533 году родилась королева Англии и Ирландии Елизавета I, последняя из династии Тюдоров. Время правления Елизаветы иногда называют "золотым веком Англии" в связи с расцветом культуры и возросшим значением страны на мировой арене. Королева-девственница, королева фей, покровительница пиратов – это лишь некоторые образы, сложившиеся вокруг первой железной леди Альбиона.
В 1870 году родился русский писатель Александр Куприн. Кстати, за свой первый рассказ, написанный во время службы в армии, будущий писатель получил двое суток карцера. Тогда он решил никогда больше ничего не писать. Хорошо, что передумал.
В 1923 году родился Эдуард Асадов – советский поэт и прозаик, автор 47 книг, среди которых "Во имя большой любви", "Созвездие Гончих Псов", "Компас счастья" и другие. При всей популярности у публики, особенно женской, Асадов не получил признания в литературных кругах, где его стихи воспринимались как "рифмованные прописи" для народа.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Лето в сентябре: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 сентября
22:21Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день
22:04Крымский мост: оперативная обстановка вечером в субботу
21:52Ночью на Землю обрушится магнитная буря: когда достигнет пика
21:38Крым станет бездотационным регионом через несколько лет – власти
21:22Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
21:07Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
20:54Недострои в Крыму разбирают и отправляют на СВО для создания укреплений
20:28Крокодилы и слоны: крымский ветеринар лечит экзотических животных
20:11Юрист дала советы покупателям жилья в Крыму
19:51Три человека утонули на Кубани
19:31Под Симферополем потушили 150 гектаров горящей сухой травы
19:07Путин наградил орденами Лепса, Долину и Энтина
18:43На пожаре под Симферополем спасатели остановили огонь в 300 м от домов
18:25Путин наградил орденом замглавреда медиагруппы "Россия Сегодня" Чепурных
18:10В Крыму оценили шансы вернуть скифское золото в Россию
17:52В Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
17:35В России готова к применению вакцина от рака
17:08Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе
Лента новостейМолния