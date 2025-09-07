"Интересные вещи" Трампа и стрельба в Симферополе: топ новостей недели
Заявление Дональда Трампа и стрельба в Симферополе – топ новостей недели
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа об "интересных вещах" и "другой позиции" по Украине. Атаки ВСУ на мирные регионы России. Уничтожение диверсантов ВСУ в островной зоне Днепра. Стрельба с пострадавшими в Симферополе. Стабилизация ситуации с бензином в Крыму. Полное лунное затмение и лучшее время для его наблюдения. Спасение многоэтажки от огня крымским школьником.
О о том, какие темы интересовали читателей - в подборке РИА Новости Крым.
Заявление Трампа
Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине, отвечая на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю. Он пообещал раскрыть детали в ближайшие дни. Также американский лидер заявил, что Штаты могут занять "другую позицию", если по украинскому конфликту не будет прогресса.
Атаки на регионы России
На этой неделе ВСУ продолжали попытки атаковать мирные регионы России. 5 сентября в Рязанской области беспилотники упали на территорию промышленного предприятия. 4 числа в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков украинских беспилотников зафиксированы повреждения по 17 адресам. В среду попытка беспилотной атаки была отражена над Краснодарским краем. В данном случае также повреждения получили жилые дома, временно был закрыт аэропорт Геленджик. В этот же день в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники, задерживались поезда. Также вражеские дроны сбивали над другими регионами страны, в том числе над Крымом, акваторией Черного и Азовского морей.
Украинская ДРГ
Вооруженные силы России уничтожили украинскую диверсионную группу, которая пыталась высадиться в островной зоне Днепра, сообщили в четверг в Минобороны РФ. Катер противника и вражеских диверсантов уничтожили с помощью серии ударов, которые нанесли операторы FPV-дронов группировки войск "Днепр".
Стрельба в Симферополе
В Симферополе на улице Бородина на этой неделе неизвестные расстреляли семью. Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. Их автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Предварительно установлено, что несколько человек вблизи круглосуточного алкомаркета вели себя вызывающе и провоцировали прохожих. Стрельбу молодые люди открыли после замечания в их адрес.
Бензин в Крыму
Объемы потребления топлива в Крыму в сентябре снизились на 20% по сравнению с предыдущим месяцем, ситуация с наличием бензина на АЗС постепенно стабилизируется, сообщил в четверг министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Он также отметил, что этим летом в Крыму объемы потребления топлива выросли на 30% от среднегодовых значений.
Юный пожарный
В Симферополе школьник самостоятельно потушил горящее дерево возле жилой многоэтажки. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Крыму, мальчику пришлось вылить 30 ведер воды, прежде чем победить пламя высотой 2,5 метра. Юный герой – ученик класса пожарно-спасательного профиля Даниил Владарский. Он стал случайным свидетелем того, как в районе улицы Бела Куна в Симферополе разгорается дерево возле подъезда одного из домов, не растерялся, попросил в ближайшем магазине ведро, нашел источник водоснабжения и начал тушить огонь. Позже к нему присоединились и другие люди. По одной из версий, причиной возгорания стал брошенный с балкона одной из квартир окурок.
