Зеленский предложил Путину встречу в Киеве
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву заявил, что российский лидер может...
2025-09-06T10:39
2025-09-06T10:39
2025-09-06T10:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву заявил, что российский лидер может приехать в Киев. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC.Также Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву.Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет – Путин"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран ЗападаПутин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
Новости
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве
