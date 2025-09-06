Рейтинг@Mail.ru
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве
Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву заявил, что российский лидер может... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T10:39
2025-09-06T10:39
новости
владимир путин (политик)
россия
киев
украина
политика
владимир зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву заявил, что российский лидер может приехать в Киев. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC.Также Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву.Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Зеленский предложил Путину встречу в Киеве

Зеленский предложил Путину приехать в Киев

10:39 06.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву заявил, что российский лидер может приехать в Киев. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC.

"Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) может приехать в Киев. <…> Он может предложить что-то, что может быть приемлемым для меня или для других", – сказал глава киевского режима журналистке.

Также Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву.
Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
