Зеленский ответил на предложение приехать в Москву
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву.
2025-09-06
2025-09-06T07:52
2025-09-06T07:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву.При этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Гарантий безопасности Украине в обмен на территории не будет - Путин"Мы долго терпели": Путин и Фицо обсудили Украину и агрессию стран Запада Путин: достигнутые на Аляске понимания открывают дорогу к миру на Украине
