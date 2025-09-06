Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Зеленский ответил на предложение приехать в Москву
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву. РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву.При этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву.
"Я не могу отправиться в Москву", – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.
При этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".
Путин пригласил Зеленского в столицу РФ, если глава киевского режима готов с ним встретиться. Об этом российский лидер заявил журналистам на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.
Лента новостейМолния