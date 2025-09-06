https://crimea.ria.ru/20250906/vsu-ubili-dvukh-pensionerov-na-trasse-v-khersonskoy-oblasti-1149249903.html

ВСУ убили двух пенсионеров на трассе в Херсонской области

родион мирошник

новости

херсонская область

происшествия

автомобиль

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На трассе Раденск – Алешки в Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали с пенсионеры. Мужчина и женщина погибли на месте. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Тела погибших обнаружили проезжавшие мимо местные жители, уточнил он. И подчеркнул, что "дроноводы" прекрасно видели, кого они атакуют, потому что это полностью контролируемая оператором активность, он видел куда направляет дрон. По сути, украинский боевик, который направил беспилотник в переднюю часть старенькой гражданской машины, заставил заглянуть стариков в лицо смерти. Личности погибших устанавливает сейчас местная власть.Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. А в Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу – погибли три человека, еще трое получили ранения. В ДНР три сотрудника МЧС были ранены при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне в Горловке, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской областиВСУ атаковали Славянск-на-Кубани – повреждены дома и перекрыты улицыМассированная атака на Ростовскую область – что известно

херсонская область

2025

