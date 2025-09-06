ВСУ убили двух пенсионеров на трассе в Херсонской области
На трассе в Херсонской области дрон ВСУ атаковал машину с пенсионерами
© SAMEER AL-DOUMYУкраинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
© SAMEER AL-DOUMY
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На трассе Раденск – Алешки в Херсонской области украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехали с пенсионеры. Мужчина и женщина погибли на месте. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"ВСУ убили двух пенсионеров старше 70 лет на трассе Раденск – Алешки. Бежевая "Нива" без каких-либо признаков отношения к военным, за рулем которой находился мужчина преклонного возраста, была атакована украинским БпЛА. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, скончались на месте", – написал Мирошник.
Тела погибших обнаружили проезжавшие мимо местные жители, уточнил он. И подчеркнул, что "дроноводы" прекрасно видели, кого они атакуют, потому что это полностью контролируемая оператором активность, он видел куда направляет дрон. По сути, украинский боевик, который направил беспилотник в переднюю часть старенькой гражданской машины, заставил заглянуть стариков в лицо смерти. Личности погибших устанавливает сейчас местная власть.
Один человек погиб и еще один получил ранения после удара дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области. А в Голопристанском округе Херсонской области беспилотник ВСУ нанес удар по пассажирскому автобусу – погибли три человека, еще трое получили ранения. В ДНР три сотрудника МЧС были ранены при ударе дрона ВСУ по пожарной автоцистерне в Горловке, которая подверглась массированной артиллерийской и беспилотной атаке украинских боевиков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: