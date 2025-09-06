https://crimea.ria.ru/20250906/v-kieve-gorit-fabrika-roshen-1149254967.html
В Киеве горит фабрика "Рошен"
На принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко* фабрике "Рошен" в Киеве начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T13:12
2025-09-06T13:12
2025-09-06T13:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. На принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко* фабрике "Рошен" в Киеве начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Масштабы и причины пожара не сообщаются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Облава на Порошенко*: может ли экс-президент Украины вернуться к властиНа Порошенко* могут завести еще одно дело из-за Крыма "Принял от Порошенко* и отмыл": Азаров о коррупционных схемах Зеленского* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
