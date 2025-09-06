Рейтинг@Mail.ru
В Киеве горит фабрика "Рошен" - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Киеве горит фабрика "Рошен"
В Киеве горит фабрика "Рошен" - РИА Новости Крым, 06.09.2025
В Киеве горит фабрика "Рошен"
На принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко* фабрике "Рошен" в Киеве начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. На принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко* фабрике "Рошен" в Киеве начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Масштабы и причины пожара не сообщаются.
В Киеве горит фабрика "Рошен"

В Киеве горит фабрика "Рошен" Петра Порошенко*

13:12 06.09.2025 (обновлено: 13:23 06.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. На принадлежащей экс-президенту Украины Петру Порошенко* фабрике "Рошен" в Киеве начался пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"В Киеве поднимается дым над фабрикой "Рошен", принадлежащей Петру Порошенко*", – сказано в сообщении.
Масштабы и причины пожара не сообщаются.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
 
