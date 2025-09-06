В Керчи тушат пожар на 800 "квадратах"

Рейтинг@Mail.ru
15:40 06.09.2025
 
© Фото очевидцаПожар в Керчи
Пожар в Керчи
© Фото очевидца
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Керчи спасатели тушат пожар на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
Как уточнили в ведомстве, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи улицы Железняка. Из-за сильного ветра и и жаркой сухой погоды огонь быстро распространился.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев 3-го пожарно-спасательного отряда, огонь был локализован на площади 800 квадратных метров", – проинформировали в МЧС.
В тушении пожара задействованы 15 человек и три спецмашины, добавили в главке.
Главная причина возникновения пожаров на территории Крыма – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.
