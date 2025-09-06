https://crimea.ria.ru/20250906/v-kerchi-tushat-pozhar-na-800-kvadratakh-1149258282.html

В Керчи тушат пожар на 800 "квадратах"

В Керчи тушат пожар на 800 "квадратах"

В Керчи спасатели тушат пожар на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Керчи спасатели тушат пожар на площади в 800 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.Как уточнили в ведомстве, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи улицы Железняка. Из-за сильного ветра и и жаркой сухой погоды огонь быстро распространился."Благодаря слаженным действиям огнеборцев 3-го пожарно-спасательного отряда, огонь был локализован на площади 800 квадратных метров", – проинформировали в МЧС.В тушении пожара задействованы 15 человек и три спецмашины, добавили в главке.Главная причина возникновения пожаров на территории Крыма – это неосторожное обращение с огнем. Больше 80% возгораний происходят по вине человека, сообщал ранее заместитель начальника – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы республиканского главка России, полковник внутренней службы Игорь Скуртул.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Принес 30 ведер воды: в Симферополе школьник спас от огня многоэтажкуВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекЛесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут

