Три человека утонули на Кубани
2025-09-06T19:51
новости
краснодарский край
мчс краснодарского края
водоемы
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли на водоемах в Краснодарском крае за сутки. Такую статистику приводит пресс-служба МЧС региона.Пренебрежение правилами поведения на водоемах может привести к непоправимым последствиям, напомнили в МЧС.Ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщал, что в Крыму с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек. Рубцов подчеркнул, что в большинстве случаев на воде гибнут люди в состоянии опьянения. На втором месте – купание в запрещенных местах, на необорудованных диких пляжах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверть миллиона заплатили отдыхающие в Крыму за нарушения на водеВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамОстался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
новости, краснодарский край, мчс краснодарского края, водоемы, происшествия
