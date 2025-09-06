Рейтинг@Mail.ru
Три человека утонули на Кубани - РИА Новости Крым, 06.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250906/tri-cheloveka-utonuli-na-kubani-1149252336.html
Три человека утонули на Кубани
Три человека утонули на Кубани - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Три человека утонули на Кубани
Три человека погибли на водоемах в Краснодарском крае за сутки. Такую статистику приводит пресс-служба МЧС региона. РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли на водоемах в Краснодарском крае за сутки. Такую статистику приводит пресс-служба МЧС региона.Пренебрежение правилами поведения на водоемах может привести к непоправимым последствиям, напомнили в МЧС.Ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщал, что в Крыму с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек. Рубцов подчеркнул, что в большинстве случаев на воде гибнут люди в состоянии опьянения. На втором месте – купание в запрещенных местах, на необорудованных диких пляжах.
краснодарский край
новости, краснодарский край, мчс краснодарского края, водоемы, происшествия
Три человека утонули на Кубани

Три человека утонули в водоемах Краснодарского края за сутки – МЧС

19:51 06.09.2025
 
© МЧС РоссииЗапретная для купания зона
Запретная для купания зона
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Три человека погибли на водоемах в Краснодарском крае за сутки. Такую статистику приводит пресс-служба МЧС региона.
"За последние сутки на водных объектах региона во время купания погибли три человека. Два случая произошли в Сочи, и один – в Усть-Лабинске", – сообщили в ведомстве, отметив, что эта печальная статистика должна заставить людей в очередной раз задуматься о безопасности на воде.
Пренебрежение правилами поведения на водоемах может привести к непоправимым последствиям, напомнили в МЧС.
Ранее начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Рубцов сообщал, что в Крыму с начала этого года на водных объектах произошло 30 происшествий, в которых погибли 20 человек. Рубцов подчеркнул, что в большинстве случаев на воде гибнут люди в состоянии опьянения. На втором месте – купание в запрещенных местах, на необорудованных диких пляжах.
