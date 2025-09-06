https://crimea.ria.ru/20250906/pozhar-vozle-sela-lozovogo-pod-simferopolem-potushili-1149264421.html
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
В Симферопольском районе Крыма потушили пожар возле села Лозовое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T21:07
2025-09-06T21:07
2025-09-06T21:23
новости крыма
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148886840_172:24:1280:647_1920x0_80_0_0_6929f4ad1f37f81e013d21cd9ca52b6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма потушили пожар возле села Лозовое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило в субботу в 17:10. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.Всего для ликвидации пожара было привлечено от МЧС России 19 человек и шесть единиц техники.Еще один ландшафтный пожар потушили в субботу в Симферопольском районе на площади в 150 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250906/v-kerchi-tushat-pozhar-na-800-kvadratakh-1149258282.html
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/15/1148886840_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_18155e67dd7b93187ed7b687ea2e9e86.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
Под Симферополем потушили пожар возле села Лозовое
21:07 06.09.2025 (обновлено: 21:23 06.09.2025)