Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 06.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250906/pozhar-vozle-sela-lozovogo-pod-simferopolem-potushili-1149264421.html
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили
В Симферопольском районе Крыма потушили пожар возле села Лозовое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T21:07
2025-09-06T21:23
новости крыма
симферопольский район
гу мчс рф по республике крым
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма потушили пожар возле села Лозовое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило в субботу в 17:10. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.Всего для ликвидации пожара было привлечено от МЧС России 19 человек и шесть единиц техники.Еще один ландшафтный пожар потушили в субботу в Симферопольском районе на площади в 150 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферопольский район
Новости
новости крыма, симферопольский район, гу мчс рф по республике крым, происшествия, пожар
Пожар возле села Лозового под Симферополем потушили

Под Симферополем потушили пожар возле села Лозовое

21:07 06.09.2025 (обновлено: 21:23 06.09.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарные МЧС России
Пожарные МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма потушили пожар возле села Лозовое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.
Сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории поступило в субботу в 17:10. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"В 20:00 пожар полностью ликвидирован на площади 1 гектар", – проинформировали в ведомстве.
Всего для ликвидации пожара было привлечено от МЧС России 19 человек и шесть единиц техники.
Еще один ландшафтный пожар потушили в субботу в Симферопольском районе на площади в 150 гектаров.
Новости КрымаСимферопольский районГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияПожар
 
