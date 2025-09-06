Рейтинг@Mail.ru
Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной
Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной
Польские фермеры, которые вышли с протестом, заблокировали КПП на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная погранслужба. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T15:16
2025-09-06T15:16
польша
украина
граница
новости
грузоперевозки
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Польские фермеры, которые вышли с протестом, заблокировали КПП на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная погранслужба.Так, на въезде с украинской стороны образовался затор почти в 700 автомобилей, еще около сотни машин пытаются въехать в страну, уточняется в сообщении.В ноябре прошлого года польская сторона также заблокировала движение украинских фур перед пунктом пропуска Медика – Шегини на польско-украинской границе. Годом ранее, в ноябре 2023-го, неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.
Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной

Протестующие польские фермеры перекрыли движение перед КПП на границе с Украиной

15:16 06.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Польские фермеры, которые вышли с протестом, заблокировали КПП на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная погранслужба.
"Сегодня в 12:50 польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка". Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов", – сказано в тексте заявления, которое приводит РИА Новости.
Так, на въезде с украинской стороны образовался затор почти в 700 автомобилей, еще около сотни машин пытаются въехать в страну, уточняется в сообщении.
В ноябре прошлого года польская сторона также заблокировала движение украинских фур перед пунктом пропуска Медика – Шегини на польско-украинской границе. Годом ранее, в ноябре 2023-го, неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины
Как НАТО использует Польшу для уничтожения Украины
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
 
