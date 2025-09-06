https://crimea.ria.ru/20250906/polskie-fermery-perekryli-dvizhenie-na-granitse-s-ukrainoy-1149257788.html
Польские фермеры перекрыли движение на границе с Украиной
Польские фермеры, которые вышли с протестом, заблокировали КПП на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная погранслужба. РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Польские фермеры, которые вышли с протестом, заблокировали КПП на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная погранслужба.Так, на въезде с украинской стороны образовался затор почти в 700 автомобилей, еще около сотни машин пытаются въехать в страну, уточняется в сообщении.В ноябре прошлого года польская сторона также заблокировала движение украинских фур перед пунктом пропуска Медика – Шегини на польско-украинской границе. Годом ранее, в ноябре 2023-го, неизвестные заблокировали проезд грузового транспорта на границе Украины со Словакией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах УкраиныКак НАТО использует Польшу для уничтожения УкраиныПрезидент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской
