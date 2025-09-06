Первая поставка: когда и сколько дальнобойных ракет ERAM могут дать Киеву

https://crimea.ria.ru/20250906/pervaya-postavka-kogda-i-skolko-dalnoboynykh-raket-eram-mogut-dat-kievu-1149250742.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Американские управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут отправить на Украину уже в октябре, пишет американский журнал Aviation Week & Space Technology.Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Также возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов одобрили в Госдепартаменте США.Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии

