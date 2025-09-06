Рейтинг@Mail.ru
Первая поставка: когда и сколько дальнобойных ракет ERAM могут дать Киеву - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Первая поставка: когда и сколько дальнобойных ракет ERAM могут дать Киеву
Первая поставка: когда и сколько дальнобойных ракет ERAM могут дать Киеву - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Первая поставка: когда и сколько дальнобойных ракет ERAM могут дать Киеву
Американские управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут отправить на Украину уже в октябре, пишет американский журнал Aviation Week & Space... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T11:37
2025-09-06T11:37
новости
сша
оружие
украина
поставки западного оружия украине
дальнобойное оружие
дальнобойные ракеты eram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Американские управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут отправить на Украину уже в октябре, пишет американский журнал Aviation Week & Space Technology.Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Также возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов одобрили в Госдепартаменте США.Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
сша
украина
новости, сша, оружие, украина, поставки западного оружия украине, дальнобойное оружие, дальнобойные ракеты eram
Первая поставка: когда и сколько дальнобойных ракет ERAM могут дать Киеву

Первая поставка дальнобойных ракет ERAM Киеву в количестве 10 штук планируется на октябрь

11:37 06.09.2025
 
© © US Air ForceКонцепция ракеты ERAM. Архивное фото
Концепция ракеты ERAM. Архивное фото
© © US Air Force
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Американские управляемые ракеты воздушного базирования ERAM могут отправить на Украину уже в октябре, пишет американский журнал Aviation Week & Space Technology.
Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Также возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов одобрили в Госдепартаменте США.

"Несмотря на то, что Украина планировала закупить до 3550 ракет, первая партия будет меньше. Поставка первых 10 (ракет – ред.) планируется на октябрь", – сообщает журнал.

Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
Лента новостейМолния