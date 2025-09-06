https://crimea.ria.ru/20250906/otvet-zelenskogo-putinu-i-gotovnost-vaktsiny-ot-raka--glavnoe-za-den-1149262197.html

Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день

Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Ответ Зеленского Путину и готовность вакцины от рака – главное за день

Глава украинского режима Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Киеве. Российская вакцина от рака прошла... РИА Новости Крым, 06.09.2025

2025-09-06T22:21

2025-09-06T22:21

2025-09-06T21:05

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267151_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d46fcc6077e74adad2984e9d1d5b652.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Глава украинского режима Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Киеве. Российская вакцина от рака прошла доклинические исследования и готова к применению. Протестующие польские фермеры перекрыли движение перед КПП на границе с Украиной. Большинство жителей Германии выступают за отправку военного контингента на Украину. Пожары в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Зеленский предложил Путину встречу в КиевеГлава киевского режима Владимир Зеленский в ответ на предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву заявил, что российский лидер может приехать в Киев."Он (президент РФ Владимир Путин – ред.) может приехать в Киев. <…> Он может предложить что-то, что может быть приемлемым для меня или для других", – сказал Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.Также Зеленский отказался от предложения российского лидера посетить Москву.В России готова к применению вакцина от ракаВ России готова вакцина против онкологических заболеваний, она успешно прошла доклинические исследования и ее можно применять. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на полях ВЭФ."Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей – на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения", – сказала Скворцова.Польские фермеры перекрыли движение на границе с УкраинойПротестующие польские фермеры, заблокировали КПП на границе с Украиной."Сегодня польские митингующие перекрыли движение перед КПП "Медыка". Ограничения относятся только к грузовикам и могут длиться не менее шести часов", – заявили в Государственной погранслужбе.Немцы поддержали отправку войск на УкраинуСвыше половины жителей Германии выступают за отправку немецких войск на Украину в случае прекращения огня при урегулировании конфликта."Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, обеспеченное европейскими войсками, около половины респондентов (53%) считают, что Германия и ее бундесвер также должны принять участие", – сообщает телеканал ZDF.В Крыму полыхают пожарыВ Симферопольском районе Крыма спасатели тушили ландшафтный пожар на площади в 150 гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым."В Симферопольском районе вблизи села Камышинка на открытой территории горит сухая растительность. Площадь пожара 150 гектаров", – говорится в сообщении.К 19 часам возгорание удалось ликвидировать.Еще на одном пожаре под Симферополем спасатели не допустили распространения пожара на населенный пункт Лозовое – огонь удалось остановить в 300 метрах от домов. Возгорание было ликвидировано в 20:00.Также в субботу в Керчи пожарные борются с огнем на площади в 800 квадратных метров.Как уточнили в МЧС, возгорание сухой растительности на открытой территории произошло вблизи улицы Железняка. Из-за сильного ветра и жаркой сухой погоды огонь быстро распространился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250906/pervaya-postavka-kogda-i-skolko-dalnoboynykh-raket-eram-mogut-dat-kievu-1149250742.html

https://crimea.ria.ru/20250906/popova-rasskazala-o-novykh-genovariantakh-covid-idet-podem-zabolevaemosti-1149259998.html

https://crimea.ria.ru/20250906/v-krymu-otsenili-shansy-vernut-skifskoe-zoloto-v-rossiyu-1149261996.html

https://crimea.ria.ru/20250906/v-kieve-gorit-fabrika-roshen-1149254967.html

https://crimea.ria.ru/20250906/k-tusheniyu-pozhara-v-novorossiyske-privlekli-voennykh-1149255824.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости