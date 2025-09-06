https://crimea.ria.ru/20250906/odin-podrostok-pogib-i-dvoe-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-1149264583.html
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
Один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T21:22
2025-09-06T21:22
2025-09-06T21:28
новости
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111487/81/1114878179_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_d2d2e1a27f5d96b5f6d842cceddf20fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Как уточнили в ведомстве, смертельная авария произошла в субботу на пересечении улиц Крупской и Коммунистической. Подросток, управляя автомобилем Chevrolet, не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком.Ранее также подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТПВ Крыму иномарка сбила подростка на мотоциклеВ Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111487/81/1114878179_89:0:621:399_1920x0_80_0_0_8b74a8a8b26038121452dcafc362b13f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
Один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с фурой в Краснодарском крае
21:22 06.09.2025 (обновлено: 21:28 06.09.2025)