Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани
Один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T21:22
2025-09-06T21:28
новости
краснодарский край
мвд по краснодарскому краю
происшествия
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Как уточнили в ведомстве, смертельная авария произошла в субботу на пересечении улиц Крупской и Коммунистической. Подросток, управляя автомобилем Chevrolet, не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком.Ранее также подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТПВ Крыму иномарка сбила подростка на мотоциклеВ Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
краснодарский край
Новости
новости, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп
Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП с грузовиком на Кубани

Один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с фурой в Краснодарском крае

21:22 06.09.2025 (обновлено: 21:28 06.09.2025)
 
Дорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
Дорожный знак на месте ДТП. Архивное фото
© Фото: пресс-служба МЧС Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Один подросток погиб и двое получили травмы в ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Как уточнили в ведомстве, смертельная авария произошла в субботу на пересечении улиц Крупской и Коммунистической. Подросток, управляя автомобилем Chevrolet, не предоставил преимущество и столкнулся с грузовиком.
"В результате ДТП погиб 16-летний пассажир Chevrolet, водитель и пассажир 16 и 17 лет госпитализированы", – сообщили в пресс-службе.
Ранее также подросток погиб, и двое госпитализированы после столкновения легковой иномарки с "КамАЗом" на Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
НовостиКраснодарский крайМВД по Краснодарскому краюПроисшествияДТП
 
