Новости СВО: киевский режим потерял более 1300 боевиков за сутки

За минувшие сутки суммарные суточные потери киевского режима превысили 1300 боевиков. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России. 06.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки суммарные суточные потери киевского режима превысили 1300 боевиков. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и подавили сопротивление противника у четырех населенных пунктов Сумской области. А на Харьковском направлении ВСУ потерпели поражение возле Волчанска.На вверенном участке российские бойцы уничтожили свыше 155 украинских бойцов, две боевые бронемашины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Также сожжены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальными ресурсами врага.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, разбив силы боевиков на территории ряда населенных пунктов в Харьковской области и в ДНР."Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", – сказано в сводке.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили украинские формирования в районах четырех населенных пунктов ДНР.За сутки боев российские силы уничтожили свыше 200 украинских солдат, вражескую технику, артиллерию. Выведены из строя станция РЭБ, две станции контрбатарейной борьбы, и сожжены три склада – два с боеприпасами и один с горючим.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ослабив ВСУ в ДНР в боях близ шести населенных пунктов.На этой линии фронта потери Киева составили до 465 боевиков, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника, разгромив его формирования возле трех сел на Днепропетровщине и одного – в Запорожской области."Противник потерял свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие западного производства", – отметили в пресс-службе оборонного ведомства РФ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у двух населенных пунктов в Запорожской области и одного – в Херсонской.ВСУ не досчитались 70 боевиков, а также бронетранспортера, восьми автомобилей, двух орудия полевой артиллерии, шести безэкипажных катеров, трех станций РЭБ и четырех складов боеприпасов, перечислили в ведомстве.Ранее в субботу в Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота уничтожили быстроходный безэкипажный вражеский катер. Силы ПВО России сбили пять управляемых авиабомб и 160 беспилотников за сутки,Накануне сообщалось, что украинская армия за неделю боев потеряла 9320 солдат, западную технику и сотни складов с боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ14 беспилотников сбили над Черным моремЧетыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК

