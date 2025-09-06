https://crimea.ria.ru/20250906/leto-v-krymu-prodolzhaetsya-prognoz-pogody-na-subbotu-1149062187.html
Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26…28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +19 градусов, днем от +26 до +29.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до +19; днем +24…29, в горах +18…23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26…28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +19 градусов, днем от +26 до +29.
В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение
