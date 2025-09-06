Рейтинг@Mail.ru
Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
В субботу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-09-06
2025-09-05T16:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26…28.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +19 градусов, днем от +26 до +29.В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу

Прогноз погоды на субботу

00:01 06.09.2025
 
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму благодаря влиянию южной периферии антициклона, сохранится по-летнему теплая, сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, на побережье до +19; днем +24…29, в горах +18…23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с; днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +26…28.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +16...18, днем +26...28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +19 градусов, днем от +26 до +29.
В Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
