Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается
2025-09-06T11:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжают расти очереди перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди перед транспортным переходом через Керченский пролив стали расти с 7 утра – тогда проезда ждали почти 200 авто. В течение ночи проезд был свободен.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: время ожидания проезда увеличивается

11:11 06.09.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжают расти очереди перед досмотровыми пунктами с двух сторон транспортного перехода. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 105 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 502 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении по состоянию на 11 часов.

Очереди перед транспортным переходом через Керченский пролив стали расти с 7 утра – тогда проезда ждали почти 200 авто. В течение ночи проезд был свободен.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
Лента новостейМолния