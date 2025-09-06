Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: растет очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250906/krymskiy-most-rastet-ochered-s-dvukh-storon-1149247682.html
Крымский мост: растет очередь с двух сторон
Крымский мост: растет очередь с двух сторон - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Крымский мост: растет очередь с двух сторон
На Крымском мосту в субботу утром растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T07:07
2025-09-06T07:07
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931992_0:244:3044:1957_1920x0_80_0_0_63bea992c6e51d8e6df321c0f5c9f5ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931992_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_fbb6a09919269b2774891b8fcd37425f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: растет очередь с двух сторон

Крымский мост – проезда ждут почти 200 автомобилей с двух сторон

07:07 06.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в субботу утром растут очереди с двух сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 36 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 156 транспортных средств", – говорится в сообщении по состоянию на 7 утра.

Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06В Новороссийске горит мусорный полигон
09:43ВСУ убили двух пенсионеров на трассе в Херсонской области
09:16В России усилят борьбу с фейками о выборах
08:28Легкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность
07:52Зеленский ответил на предложение приехать в Москву
07:1614 беспилотников сбили над Черным морем
07:07Крымский мост: растет очередь с двух сторон
00:01Лето в Крыму продолжается: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 сентября
23:52Трамп обозначил роль Европы в гарантиях безопасности для Украины
23:39Трамп переименовал министерство обороны США в министерство войны
23:36Севморзавод будет работать и развиваться - Развожаев
23:2510 беспилотников сбиты над Черным морем и регионами России
23:03Задымление в Третьяковской галерее - что известно
22:45Крупный ландшафтный пожар под Симферополем потушили
22:40Путин: двигатели для "Ансата" и Superjet удалось импортозаместить
22:33Выступление Путина на ВЭФ и катера ВСУ в Черном море: главное за день
22:14Глава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах Украины
22:02В Севастополе закрыли рейд
21:52Новое землетрясение произошло в Афганистане
Лента новостейМолния