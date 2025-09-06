Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе
Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе
Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T17:08
2025-09-06T16:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента РФ Владимира Путина.И отметил, что проект впечатляет своим масштабом и станет настоящей жемчужиной архитектуры и мирового искусства."Убежден, что кластер станет символом Севастополя, ценным местом для учеников и локацией, которую захотят посетить многие россияне", – подытожил Хуснуллин.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что на совещании с зампредседателя правительства РФ обсудили вопросы социально-экономического развития города-героя.Будет осуществляться стратегическое обновление коммунальной инфраструктуры, ключевой проект – реконструкция системы водоснабжения. "Это позволит, с одной стороны, не испытывать дефицита воды в исторической части города, с другой – спокойно смотреть на перспективы развития Севастополя", – подчеркнул глава региона.Также обсудили транспортную стратегию до 2030 года. ️В повестке: "Гераклейская рокада", развитие железнодорожного сообщения с Балаклавой и Инкерманом, интеграция транспорта в общегородскую систему, перечислил Развожаев. Рассмотрены планы комплексного развития территорий, в том числе обеспечение новыми квартирами специалистов бюджетной сферы.
Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе

Хуснуллин ознакомился с ходом строительства культурного кластера в Севастополе

17:08 06.09.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство культурного кластера в Севастополе
Строительство культурного кластера в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Строители большие молодцы! Работы идут полным ходом. Здание музея практически построили, театр оперы и балета преображается. Вижу прогресс. Параллельно занимаются благоустройством парка", – сказал Хуснуллин.
И отметил, что проект впечатляет своим масштабом и станет настоящей жемчужиной архитектуры и мирового искусства.
"Убежден, что кластер станет символом Севастополя, ценным местом для учеников и локацией, которую захотят посетить многие россияне", – подытожил Хуснуллин.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что на совещании с зампредседателя правительства РФ обсудили вопросы социально-экономического развития города-героя.
Будет осуществляться стратегическое обновление коммунальной инфраструктуры, ключевой проект – реконструкция системы водоснабжения. "Это позволит, с одной стороны, не испытывать дефицита воды в исторической части города, с другой – спокойно смотреть на перспективы развития Севастополя", – подчеркнул глава региона.
Также обсудили транспортную стратегию до 2030 года. ️В повестке: "Гераклейская рокада", развитие железнодорожного сообщения с Балаклавой и Инкерманом, интеграция транспорта в общегородскую систему, перечислил Развожаев. Рассмотрены планы комплексного развития территорий, в том числе обеспечение новыми квартирами специалистов бюджетной сферы.
"️Все запланированные задачи – исполняются.️ У нас самое высокое за последние годы кассовое освоение средств в рамках госпрограмм. ️Отличные темпы по дорожному строительству", – проинформировал губернатор.
