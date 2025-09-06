https://crimea.ria.ru/20250906/khusnullin-proveril-khod-stroitelstva-kulturnogo-klastera-v-sevastopole-1149260307.html

Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе

Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Хуснуллин проверил ход строительства культурного кластера в Севастополе

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента... РИА Новости Крым, 06.09.2025

2025-09-06T17:08

2025-09-06T17:08

2025-09-06T16:57

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

марат хуснуллин

благоустройство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149260483_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cda64b196b4d8cb1b0489185163b60a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин ознакомился с ходом строительства культурного кластера в Севастополе, который строится по поручению президента РФ Владимира Путина.И отметил, что проект впечатляет своим масштабом и станет настоящей жемчужиной архитектуры и мирового искусства."Убежден, что кластер станет символом Севастополя, ценным местом для учеников и локацией, которую захотят посетить многие россияне", – подытожил Хуснуллин.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал, что на совещании с зампредседателя правительства РФ обсудили вопросы социально-экономического развития города-героя.Будет осуществляться стратегическое обновление коммунальной инфраструктуры, ключевой проект – реконструкция системы водоснабжения. "Это позволит, с одной стороны, не испытывать дефицита воды в исторической части города, с другой – спокойно смотреть на перспективы развития Севастополя", – подчеркнул глава региона.Также обсудили транспортную стратегию до 2030 года. ️В повестке: "Гераклейская рокада", развитие железнодорожного сообщения с Балаклавой и Инкерманом, интеграция транспорта в общегородскую систему, перечислил Развожаев. Рассмотрены планы комплексного развития территорий, в том числе обеспечение новыми квартирами специалистов бюджетной сферы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250906/v-sevastopole-s-nachala-goda-vveli-poryadka-165-tysyach-kvadratov-zhilya-1149259589.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, марат хуснуллин, благоустройство