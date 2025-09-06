Рейтинг@Mail.ru
К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных
К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных
К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных
К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных
К ликвидации пожара на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли спецтехнику и военных, из-за ветра ситуация остается сложной.
2025-09-06T14:43
2025-09-06T14:33
новороссийск
новости
андрей кравченко
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149256402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f57a4cfccb2e1114ea600dfb8a2f7b6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К ликвидации пожара на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли спецтехнику и военных, из-за ветра ситуация остается сложной. Об этом по итогам проведенного оперштаба сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.По информации Кравченко, сейчас возгорание локализовано на 900 квадратных метрах, распространение огня остановлено. Работу значительно усложняют порывы ветра и сильное задымление.Ранее в субботу сообщалось, что в Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон.Накануне под Симферополем потушили крупный ландшафтный пожар в селе Ключи, его площадь составила 50 гектаров. Также 5 сентября пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушили силы МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекВ МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе
новороссийск
Новости
К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных

К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных и силы из соседних городов

14:43 06.09.2025
 
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске
© Telegram-канал Андрей Кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К ликвидации пожара на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли спецтехнику и военных, из-за ветра ситуация остается сложной. Об этом по итогам проведенного оперштаба сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

"На месте работают 33 человека. Привлечена спецтехника: шесть автоцистерн, девять водовозок, 10 самосвалов, два бульдозера, один экскаватор. Содействие в тушении оказывают военнослужащие Новороссийского гарнизона и соседние муниципалитеты – Анапа и Геленджик направили автоцистерны", – проинформировал градоначальник.

© Telegram-канал Андрей КравченкоПожар на мусорном полигоне в Новороссийске
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске
© Telegram-канал Андрей Кравченко
© Telegram-канал Андрей КравченкоПожар на мусорном полигоне в Новороссийске
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске
© Telegram-канал Андрей Кравченко
© Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского краяПожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае
Пожар на мусорном полигоне в Краснодарском крае
© Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края
По информации Кравченко, сейчас возгорание локализовано на 900 квадратных метрах, распространение огня остановлено. Работу значительно усложняют порывы ветра и сильное задымление.
"Ситуация сложная, но контролируемая. Оперативные службы работают в усиленном режиме, Новороссийское лесничество продолжает дежурство, чтобы не допустить огонь в сторону лесного массива", – уточнил он.
Ранее в субботу сообщалось, что в Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон.
Накануне под Симферополем потушили крупный ландшафтный пожар в селе Ключи, его площадь составила 50 гектаров. Также 5 сентября пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушили силы МЧС России.
