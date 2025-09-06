К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных
К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных и силы из соседних городов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К ликвидации пожара на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли спецтехнику и военных, из-за ветра ситуация остается сложной. Об этом по итогам проведенного оперштаба сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
"На месте работают 33 человека. Привлечена спецтехника: шесть автоцистерн, девять водовозок, 10 самосвалов, два бульдозера, один экскаватор. Содействие в тушении оказывают военнослужащие Новороссийского гарнизона и соседние муниципалитеты – Анапа и Геленджик направили автоцистерны", – проинформировал градоначальник.
По информации Кравченко, сейчас возгорание локализовано на 900 квадратных метрах, распространение огня остановлено. Работу значительно усложняют порывы ветра и сильное задымление.
"Ситуация сложная, но контролируемая. Оперативные службы работают в усиленном режиме, Новороссийское лесничество продолжает дежурство, чтобы не допустить огонь в сторону лесного массива", – уточнил он.
Ранее в субботу сообщалось, что в Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон.
Накануне под Симферополем потушили крупный ландшафтный пожар в селе Ключи, его площадь составила 50 гектаров. Также 5 сентября пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушили силы МЧС России.
