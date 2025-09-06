https://crimea.ria.ru/20250906/k-tusheniyu-pozhara-v-novorossiyske-privlekli-voennykh-1149255824.html

К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных

К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных - РИА Новости Крым, 06.09.2025

К тушению пожара в Новороссийске привлекли военных

К ликвидации пожара на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли спецтехнику и военных, из-за ветра ситуация остается сложной. Об этом по итогам проведенного... РИА Новости Крым, 06.09.2025

2025-09-06T14:43

2025-09-06T14:43

2025-09-06T14:33

новороссийск

новости

андрей кравченко

происшествия

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149256402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f57a4cfccb2e1114ea600dfb8a2f7b6d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. К ликвидации пожара на мусорном полигоне в Новороссийске привлекли спецтехнику и военных, из-за ветра ситуация остается сложной. Об этом по итогам проведенного оперштаба сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.По информации Кравченко, сейчас возгорание локализовано на 900 квадратных метрах, распространение огня остановлено. Работу значительно усложняют порывы ветра и сильное задымление.Ранее в субботу сообщалось, что в Новороссийске на площади в 900 квадратных метров горит мусорный полигон.Накануне под Симферополем потушили крупный ландшафтный пожар в селе Ключи, его площадь составила 50 гектаров. Также 5 сентября пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца тушили силы МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на мусорном полигоне в Джанкое: прокуратура нашла массу нарушенийВ Крыму на пожарах эвакуировали 66 человекВ МЧС рассказали алгоритм действий при пожаре в школе

https://crimea.ria.ru/20250906/v-kieve-gorit-fabrika-roshen-1149254967.html

новороссийск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, новости, андрей кравченко, происшествия, пожар