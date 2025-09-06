Рейтинг@Mail.ru
Для кого опасна лихорадка чикунгунья - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Для кого опасна лихорадка чикунгунья
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Лихорадка чикунгунья опасна для туристов из России, которые игнорируют правила профилактики, на российской территории рисков распространения этой инфекции нет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова.По ее словам, сейчас наблюдаются высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья в азиатском регионе. Граждане России, которые посещают страны Азии, не соблюдают правила, заражаются и привозят болезнь на территорию РФ.30 августа в России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья, а днем ранее – первый, болезнь в Москву "доставили" мужчины, которые прилетели из Шри-Ланки, где отдыхали в течение 10 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границыОпасны не на шутку: какой сюрприз туристам в Крыму готовят комарыВ Большой Ялте нашли смертельно опасных комаров
Для кого опасна лихорадка чикунгунья

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Лихорадка чикунгунья опасна для туристов из России, которые игнорируют правила профилактики, на российской территории рисков распространения этой инфекции нет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова.

"У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет", – сказала глава РПН в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.

По ее словам, сейчас наблюдаются высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья в азиатском регионе. Граждане России, которые посещают страны Азии, не соблюдают правила, заражаются и привозят болезнь на территорию РФ.

"Лихорадка чикунгунья опасна для наших путешественников, которые не соблюдают правила безопасности. Количество завозов год от года меняется, и был год, когда и пять случаев было, и три, но больше десяти случаев в году за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было", – проинформировала Попова.

30 августа в России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья, а днем ранее – первый, болезнь в Москву "доставили" мужчины, которые прилетели из Шри-Ланки, где отдыхали в течение 10 дней.
