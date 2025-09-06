https://crimea.ria.ru/20250906/dlya-kogo-opasna-likhoradka-chikungunya-1149252830.html

Для кого опасна лихорадка чикунгунья

Для кого опасна лихорадка чикунгунья

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Лихорадка чикунгунья опасна для туристов из России, которые игнорируют правила профилактики, на российской территории рисков распространения этой инфекции нет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора (РПН) Анна Попова.По ее словам, сейчас наблюдаются высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья в азиатском регионе. Граждане России, которые посещают страны Азии, не соблюдают правила, заражаются и привозят болезнь на территорию РФ.30 августа в России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья, а днем ранее – первый, болезнь в Москву "доставили" мужчины, которые прилетели из Шри-Ланки, где отдыхали в течение 10 дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие инфекции туристы чаще всего привозят из-за границыОпасны не на шутку: какой сюрприз туристам в Крыму готовят комарыВ Большой Ялте нашли смертельно опасных комаров

