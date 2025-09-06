https://crimea.ria.ru/20250906/chernomorskiy-flot-unichtozhil-bystrokhodnyy-bezekipazhnyy-kater-vsu-1149253550.html

Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ

Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2025

Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ

Силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный украинский катер. Об этом в субботу днем сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный украинский катер. Об этом в субботу днем сообщает Минобороны России.Средства противовоздушной обороны РФ сбили пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за сутки, также сообщили в МО.Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть быстроходных безэкипажных украинских катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

