Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ
Силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный украинский катер. Об этом в субботу днем сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T12:09
2025-09-06T12:09
2025-09-06T12:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный украинский катер. Об этом в субботу днем сообщает Минобороны России.Средства противовоздушной обороны РФ сбили пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за сутки, также сообщили в МО.Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть быстроходных безэкипажных украинских катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ
Быстроходный безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота
12:09 06.09.2025 (обновлено: 12:22 06.09.2025)