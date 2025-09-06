Рейтинг@Mail.ru
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ
Силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный украинский катер. Об этом в субботу днем сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T12:09
2025-09-06T12:22
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости
министерство обороны рф
новости сво
безэкипажные катера
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный украинский катер. Об этом в субботу днем сообщает Минобороны России.Средства противовоздушной обороны РФ сбили пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за сутки, также сообщили в МО.Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть быстроходных безэкипажных украинских катеров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
чф рф (черноморский флот российской федерации), новости, министерство обороны рф, новости сво, безэкипажные катера
Черноморский флот уничтожил быстроходный безэкипажный катер ВСУ

Быстроходный безэкипажный катер ВСУ уничтожен силами Черноморского флота

12:09 06.09.2025 (обновлено: 12:22 06.09.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров
Уничтожение безэкипажных катеров
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота РФ уничтожили быстроходный безэкипажный украинский катер. Об этом в субботу днем сообщает Минобороны России.
"Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ", – сказано в сводке российского военного ведомства.
Средства противовоздушной обороны РФ сбили пять управляемых авиационных бомб и 160 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за сутки, также сообщили в МО.
Накануне в Минобороны РФ проинформировали, что в северо-западной части Черного моря были уничтожены шесть быстроходных безэкипажных украинских катеров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)НовостиМинистерство обороны РФНовости СВОБезэкипажные катера
 
