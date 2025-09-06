Рейтинг@Mail.ru
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину - РИА Новости Крым, 06.09.2025
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
Свыше половины жителей Германии выступают за отправку немецких войск на Украину в случае прекращения огня при урегулировании конфликта. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Свыше половины жителей Германии выступают за отправку немецких войск на Украину в случае прекращения огня при урегулировании конфликта. Об этом со ссылкой на исследование сообщает телеканал ZDF.Данные опроса гласят, что 42% опрошенных, в том числе и большинство жителей восточных регионов страны (54%), не желают участия Германии в военной миссии на Украине.При этом всего 4% жителей Германии верят в достижение устойчивого прекращения огня, 94% являются пессимистами в этом вопросе.Накануне президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума сделал заявление, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Армии России.
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Свыше половины жителей Германии выступают за отправку немецких войск на Украину в случае прекращения огня при урегулировании конфликта. Об этом со ссылкой на исследование сообщает телеканал ZDF.

"Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, обеспеченное европейскими войсками, около половины респондентов (53%) считают, что Германия и ее бундесвер также должны принять участие", – цитирует сообщение РИА Новости.

Данные опроса гласят, что 42% опрошенных, в том числе и большинство жителей восточных регионов страны (54%), не желают участия Германии в военной миссии на Украине.
При этом всего 4% жителей Германии верят в достижение устойчивого прекращения огня, 94% являются пессимистами в этом вопросе.
Накануне президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума сделал заявление, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Армии России.
