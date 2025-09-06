https://crimea.ria.ru/20250906/bolshinstvo-zhiteley-germanii-podderzhali-otpravku-voysk-na-ukrainu-1149254461.html
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
2025-09-06T13:39
германия
опрос
социология
мнения
новости
общество
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Свыше половины жителей Германии выступают за отправку немецких войск на Украину в случае прекращения огня при урегулировании конфликта. Об этом со ссылкой на исследование сообщает телеканал ZDF.Данные опроса гласят, что 42% опрошенных, в том числе и большинство жителей восточных регионов страны (54%), не желают участия Германии в военной миссии на Украине.При этом всего 4% жителей Германии верят в достижение устойчивого прекращения огня, 94% являются пессимистами в этом вопросе.Накануне президент России Владимир Путин в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума сделал заявление, что иностранные воинские контингенты, если они будут размещены на территории Украины, станут законной целью для Армии России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский предложил Путину встречу в КиевеГлава МИД Польши сделал неожиданное заявление о границах УкраиныЭкономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
Большинство жителей Германии поддержали отправку войск на Украину
