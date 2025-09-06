https://crimea.ria.ru/20250906/14-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1149248148.html
14 беспилотников сбили над Черным морем
2025-09-06T07:16
2025-09-06T07:16
2025-09-06T07:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на субботу сбили 14 беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны перехватили и уничтожили 34 украинских дрона, сообщает в субботу утром Минобороны РФ.14 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, восемь – над Смоленской областью, пять – над Брянской, по три – над Белгородской областью и Краснодарским краем, один – над Калужской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
