14 беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 06.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250906/14-bespilotnikov-sbili-nad-chernym-morem-1149248148.html
14 беспилотников сбили над Черным морем
14 беспилотников сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 06.09.2025
14 беспилотников сбили над Черным морем
Средства российской ПВО в ночь на субботу сбили 14 беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны перехватили и уничтожили 34 украинских дрона,... РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на субботу сбили 14 беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны перехватили и уничтожили 34 украинских дрона, сообщает в субботу утром Минобороны РФ.14 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, восемь – над Смоленской областью, пять – над Брянской, по три – над Белгородской областью и Краснодарским краем, один – над Калужской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на субботу сбили 14 беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны перехватили и уничтожили 34 украинских дрона, сообщает в субботу утром Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 5 сентября до 7:00 мск 6 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
14 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, восемь – над Смоленской областью, пять – над Брянской, по три – над Белгородской областью и Краснодарским краем, один – над Калужской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.
