14 беспилотников сбили над Черным морем

2025-09-06T07:16

новости

черное море

смоленская область

брянская область

белгородская область

краснодарский край

калужская область

пво

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в ночь на субботу сбили 14 беспилотников над Черным морем. Всего над регионами страны перехватили и уничтожили 34 украинских дрона, сообщает в субботу утром Минобороны РФ.14 беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, восемь – над Смоленской областью, пять – над Брянской, по три – над Белгородской областью и Краснодарским краем, один – над Калужской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

