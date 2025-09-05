https://crimea.ria.ru/20250905/vystuplenie-putina-na-vef-i-katera-vsu-v-chernom-more-glavnoe-za-den-1149245033.html

Выступление Путина на ВЭФ и катера ВСУ в Черном море: главное за день

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных...

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ. Российские войска освободили Марково в ДНР. Суд освободил из-под стражи актрису Аглаю Тарасову, обвиняемую в контрабанде наркотических веществ. В Подмосковье упал частный легкомоторный самолет. Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выступление Путина на ВЭФПрезидент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании юбилейного Х Восточного экономического форума (ВЭФ).В своем выступлении российский лидер затронул вопросы экономического развития страны и геополитические темы, рассказал о больших инфраструктурных проектах, а также ответил на вопросы об урегулировании украинского кризиса.Так, первопричиной конфликта на Украине Путин назвал втягивание Украины в НАТО, поскольку этот вопрос напрямую касается интересов России в области безопасности.Президент России подчеркнул, что если на Украине будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, то эти контингенты будут законными целями для их поражения.Он добавил, что если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру, то тогда просто нет никакого смысла в нахождении иностранных войск на территории Украины.Лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне Путин назвал Москву, а запрос Киева приехать для переговоров в названное ими место – избыточным. При этом президент РФ готов к контактам, но пока договориться по ключевым вопросам с Киевом практически невозможно.Уничтожение украинских катеров в Черном мореРоссийские военные уничтожили в Черном море шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ. По данным Минобороны РФ, вражеские БЭКи уничтожены в северо-западной части Черного моря.Освобождение очередного населенного пункта в ДНРВооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт в Марково Донецкой Народной Республике. Село освободили бойцы "Южной" группировки войск.По данным Минобороны РФ, за прошедшую неделю украинская армия потеряла 9320 солдат, западную технику и сотни складов с боеприпасами.Актрисе Аглае Тарасовой избрали меру пресеченияДомодедовский суд Московской области избрал запрет определенных действий актрисе Аглае Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических веществ.Следствие ходатайствовало об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста, однако суд в его удовлетворении отказал.Тарасову 28 августа задержали с 0,38 грамма наркотических веществ в аэропорту "Домодедово". Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение в контрабанде наркотических средств.Авиакатастрофа в ПодмосковьеВ Подмосковье потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Борт упал возле аэродрома в деревне Ильясово Луховицкого городского округа. Пилот самолета погиб.Перенос открытия "горбатого" мостаСрок завершения ремонта так называемого "горбатого" моста в Симферополе, являющегося важным элементом транспортной логистики крымской столицы, перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.Как сообщили РИА Новости Крым в Службе автомобильных дорог РК, в ходе выполнения строительно-монтажных работ возникла необходимость корректировки проектных решений. В настоящее время проект откорректирован и направлен на рассмотрение в Главгосэкспертизу России.

