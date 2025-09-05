https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149245872.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T22:02
2025-09-05T22:02
2025-09-05T22:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
