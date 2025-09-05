Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 05.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-zakryli-reyd-1149245872.html
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T22:02
2025-09-05T22:09
севастополь
крым
новости крыма
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110355/94/1103559426_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_d9f1d076e6b84a1fe9ccb0a96524dae7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города."Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
севастополь, крым, новости крыма, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд

22:02 05.09.2025 (обновлено: 22:09 05.09.2025)
 
© РИА НовостиСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
СевастопольКрымНовости КрымаПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на Крым
 
