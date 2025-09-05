https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-iz-za-ukhudsheniya-pogody-ostanovili-dvizhenie-paroma-1149242658.html
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T17:40
2025-09-05T17:40
2025-09-05T17:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
17:40 05.09.2025 (обновлено: 17:42 05.09.2025)