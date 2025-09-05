Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-iz-za-ukhudsheniya-pogody-ostanovili-dvizhenie-paroma-1149242658.html
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T17:40
2025-09-05T17:42
северная сторона
паромы и катера в севастополе
погода
погода в крыму
новости крыма
морской транспорт
общественный транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144181930_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb9cefe0704ee5227a89542a9d8fc83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.
северная сторона, паромы и катера в севастополе, погода, погода в крыму, новости крыма, морской транспорт, общественный транспорт
В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома

В Севастополе непогода остановила работу парома

17:40 05.09.2025 (обновлено: 17:42 05.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановил работу паром, который отправляется от Артиллерийской бухты. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Паром на линии "Артиллерийская бухта – Северная" временно приостановил движение из-за ухудшения погодных условий", – сказано в сообщении.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают из-за погодных условий, а также в целях безопасности.
Лента новостейМолния