Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-iz-goryaschey-pyatietazhki-evakuirovali-12-chelovek--1149230403.html
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T10:00
2025-09-05T10:00
пожар
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149229373_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_2f8db0b83e87d732a0b13eaf5e5deb7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Инцидент произошел в четверг вечером на улице Надежды Островской - случилось возгорание на первом этаже пятиэтажки. Через окно спасатели попали внутрь, там горели вещи и мебель на площади около 5 кв. м. Людей в помещении не было. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора. Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149229373_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5d60728f8e50a5b252e23707c5c699b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, мчс севастополя
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек

В Севастополе из-за телевизора загорелась квартира - эвакуированы 12 человек

10:00 05.09.2025
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюАвтомобиль МЧС в Севастополе
Автомобиль МЧС в Севастополе
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Инцидент произошел в четверг вечером на улице Надежды Островской - случилось возгорание на первом этаже пятиэтажки. Через окно спасатели попали внутрь, там горели вещи и мебель на площади около 5 кв. м. Людей в помещении не было.

"На тушение сразу же подали стволы. Параллельно спасатели провели эвакуацию 12-ти жильцов из соседних задымленных квартир. Пожар ликвидировали за полчаса, работали восемь специалистов и три единицы техники", – добавили в МЧС.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора.
Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарКрымСевастопольНовости КрымаНовости СевастополяМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
11:06Два беспилотника сбили над Азовским морем
10:45Трое взрослых и двое детей ночью заблудились в горах Крыма
10:33Экономика России и контакты с Украиной - главные заявления Путина на ВЭФ
10:00В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
09:48В Симеизе на пляже со спящей москвички сняли все золото
09:36В Феодосии весь день будут стрелять
09:20Россия готова к сотрудничеству с США на Аляске и в Арктике
09:14Западные войска на Украине станут законной целью для России – Путин
09:00Бежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
08:42В Николаевке в Крыму детей катали на опасных аттракционах
08:20Крымский мост сейчас: обстановка к утру пятницы
08:13Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат – Путин
08:07Вмешательство Европы мешает поиску компромиссов по Украине
07:44Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
07:26Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:20Песков сделал заявление о гарантиях безопасности Украины
07:06Путин выступает на пленарной сессии ВЭФ – видео
06:46Больше 100 компаний соберутся в Крыму на выставке "Здравоохранение-2025"
06:23Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Рязанской области
Лента новостейМолния