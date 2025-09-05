https://crimea.ria.ru/20250905/v-sevastopole-iz-goryaschey-pyatietazhki-evakuirovali-12-chelovek--1149230403.html
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T10:00
2025-09-05T10:00
2025-09-05T10:00
пожар
крым
севастополь
новости крыма
новости севастополя
мчс севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149229373_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_2f8db0b83e87d732a0b13eaf5e5deb7b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Инцидент произошел в четверг вечером на улице Надежды Островской - случилось возгорание на первом этаже пятиэтажки. Через окно спасатели попали внутрь, там горели вещи и мебель на площади около 5 кв. м. Людей в помещении не было. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора. Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149229373_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_5d60728f8e50a5b252e23707c5c699b9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пожар, крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, мчс севастополя
В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек
В Севастополе из-за телевизора загорелась квартира - эвакуированы 12 человек