В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек

В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек - РИА Новости Крым, 05.09.2025

В Севастополе из горящей пятиэтажки эвакуировали 12 человек

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в Севастополе, спасатели эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.Инцидент произошел в четверг вечером на улице Надежды Островской - случилось возгорание на первом этаже пятиэтажки. Через окно спасатели попали внутрь, там горели вещи и мебель на площади около 5 кв. м. Людей в помещении не было. Предварительно установлено, что причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора. Ранее в республиканском главке МЧС России сообщали, что в Крыму за последнюю летнюю неделю произошло больше 100 возгораний сухой растительности и 27 техногенных пожаров, на которых эвакуировали 66 человек.

