В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Керчи, в которой погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Керчи, в которой погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, водитель автомобиля Skoda Octavia при вороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki GSR400 и совершил с ним столкновение. После этого мотоцикл откинуло на автомобиль Lada Granta.В результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла получил смертельные травмы.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который сбил насмерть мотоциклиста на трассе Ялта – Севастополь.На той же трассе в конце августа погибла 38-летняя пассажирка мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем Porsche.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка сбила подростка на мотоциклеВ Севастополе иномарка снесла мотоциклистаВ Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
