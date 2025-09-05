Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250905/v-krymu-mototsiklist-pogib-posle-stolknoveniya-s-legkovushkoy-1149244683.html
В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Керчи, в которой погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T18:47
2025-09-05T18:47
ситуация на дорогах крыма
новости
мвд по республике крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
крым
новости крыма
происшествия
гаи
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_9b1a0cb7437063019206e67fcc5f70d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Керчи, в которой погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным ведомства, водитель автомобиля Skoda Octavia при вороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki GSR400 и совершил с ним столкновение. После этого мотоцикл откинуло на автомобиль Lada Granta.В результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла получил смертельные травмы.Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который сбил насмерть мотоциклиста на трассе Ялта – Севастополь.На той же трассе в конце августа погибла 38-летняя пассажирка мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем Porsche.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка сбила подростка на мотоциклеВ Севастополе иномарка снесла мотоциклистаВ Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1c/1120996844_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bf9a90460454e9f690cb9abd0b5f2b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мвд по республике крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, крым, новости крыма, происшествия, гаи, керчь
В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой

В Керчи мотоциклист разбился насмерть после столкновения с легковым авто

18:47 05.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Керчи, в которой погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным ведомства, водитель автомобиля Skoda Octavia при вороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki GSR400 и совершил с ним столкновение. После этого мотоцикл откинуло на автомобиль Lada Granta.
В результате ДТП 33-летний водитель мотоцикла получил смертельные травмы.
Ранее в суд направили уголовное дело в отношении жителя Ялты, который сбил насмерть мотоциклиста на трассе Ялта – Севастополь.
На той же трассе в конце августа погибла 38-летняя пассажирка мотоцикла, столкнувшегося с автомобилем Porsche.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
В Севастополе иномарка снесла мотоциклиста
В Крыму подросток попал в больницу после ДТП на кроссовом мотоцикле
 
Ситуация на дорогах КрымаНовостиМВД по Республике КрымДТПДТП в Крыму и СевастополеКрымНовости КрымаПроисшествияГАИКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:47В Крыму на пляжах в бархатный сезон работают полторы тысячи спасателей
20:12Крым прощается с летом: прогноз погоды на выходные
19:45Маленькая крымчанка участвует в конкурсе на центральном телеканале России
19:19Экстрим с протезом: в Севастополе пройдет смелое спортивное мероприятие
18:55Крымские парапланеристы победили на международных соревнованиях
18:47В Крыму мотоциклист погиб после столкновения с легковушкой
18:34Крепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму
18:13В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
18:04Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
18:01Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой
17:40В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
17:21Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
17:11Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
16:41Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
16:22Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
15:57Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
15:29Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
15:21Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
14:44"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
Лента новостейМолния