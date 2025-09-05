https://crimea.ria.ru/20250905/v-krymu-inomarka-sbila-podrostka-na-mototsikle-1149231807.html
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
На трассе под Феодосией иномарка врезалась в мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, юноша... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T11:15
2025-09-05T11:15
2025-09-05T11:15
крым
новости крыма
госавтоинспекция крыма
дети
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149231651_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_52ede658056dbfa998912b41916b3335.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На трассе под Феодосией иномарка врезалась в мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, юноша госпитализирован.По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 22.20 на автодороге Белогорск-Феодосия. З8-летний водитель Hyundai не предоставил преимущество мотоциклу Winner под управлением 16-летнего подростка.Уточняется, что юноша не имел прав на управление транспортным средством. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканском надзорном ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму иномарка сбила подростков на мопеде – дети в больницеПодросток на мопеде пострадал в ДТП в СимферополеБежал через четыре полосы: в Севастополе сбили пешехода
крым
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149231651_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_250962be1be60c1695749110bf5b8776.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, дети, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, феодосия
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
МВД: под Феодосией подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с иномаркой