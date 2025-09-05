Рейтинг@Mail.ru
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле - РИА Новости Крым, 05.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250905/v-krymu-inomarka-sbila-podrostka-na-mototsikle-1149231807.html
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле
На трассе под Феодосией иномарка врезалась в мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, юноша... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На трассе под Феодосией иномарка врезалась в мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, юноша госпитализирован.По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 22.20 на автодороге Белогорск-Феодосия. З8-летний водитель Hyundai не предоставил преимущество мотоциклу Winner под управлением 16-летнего подростка.Уточняется, что юноша не имел прав на управление транспортным средством. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканском надзорном ведомстве.
крым, новости крыма, госавтоинспекция крыма, дети, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, феодосия
В Крыму иномарка сбила подростка на мотоцикле

МВД: под Феодосией подросток на мотоцикле пострадал в ДТП с иномаркой

11:15 05.09.2025
 
© Прокуратура КрымаНа трассе Белогорск - Феодосия в Крыму произошло ДТП с участием мотоцикла
На трассе Белогорск - Феодосия в Крыму произошло ДТП с участием мотоцикла
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На трассе под Феодосией иномарка врезалась в мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Крыма, юноша госпитализирован.
По данным правоохранителей, авария произошла накануне в 22.20 на автодороге Белогорск-Феодосия. З8-летний водитель Hyundai не предоставил преимущество мотоциклу Winner под управлением 16-летнего подростка.
"В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – проинформировали в Госавтоинспекции.
Уточняется, что юноша не имел прав на управление транспортным средством. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканском надзорном ведомстве.
