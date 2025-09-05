Рейтинг@Mail.ru
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс - РИА Новости Крым, 05.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250905/v-krymu-18-semey-pereselili-iz-avariynykh-domov-v-novyy-zhiloy-kompleks-1149243577.html
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 18 семей из различных регионов республики получили квартиры в новом жилом комплексе в Евпатории. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T18:13
2025-09-05T18:17
новости
сергей аксенов
жилье
крым
новости крыма
общество
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149243431_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_89501186689e7eb81e5a6f4c9673ba61.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 18 семей из различных регионов республики получили квартиры в новом жилом комплексе в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Квартиры приобретались за счет средств республиканского бюджета, отметил глава республики.Аксенов подчеркнул, что переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение лучших условий их жизни является государственным приоритетом. Эта работа будет продолжена.Ранее ключи от новых квартир получили семь бахчисарайских семей.В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народов
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/05/1149243431_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_69a9b73665e2ee9a8165ff65268974d9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, сергей аксенов, жилье, крым, новости крыма, общество, евпатория
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс

В Крыму 18 семей получили квартиры в новом комплексе взамен аварийного жилья

18:13 05.09.2025 (обновлено: 18:17 05.09.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 18 семей из различных регионов республики получили квартиры в новом жилом комплексе в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня новоселье празднуют 18 семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда городов Симферополь, Саки, Керчь, Белогорск, Судак и поселка Новофедоровка", - написал он в своем Telegram-канале.
Квартиры приобретались за счет средств республиканского бюджета, отметил глава республики.
Аксенов подчеркнул, что переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение лучших условий их жизни является государственным приоритетом. Эта работа будет продолжена.
Ранее ключи от новых квартир получили семь бахчисарайских семей.
В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры
90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людей
В Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народов
 
НовостиСергей АксеновЖильеКрымНовости КрымаОбществоЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:13В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
18:04Академия футбола Крыма воспитала более 300 спортсменов за пять лет
18:01Суд избрал меру пресечения Аглае Тарасовой
17:40В Севастополе из-за ухудшения погоды остановили движение парома
17:21Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезон
17:11Масштабный пожар под Симферополем локализован на 50 гектарах
16:41Крупный пожар под Симферополем расследует прокуратура
16:22Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
15:57Двое взрослых и ребенок в Херсонской области подорвались на мине ВСУ
15:29Под Симферополем горит 50 гектаров сухостоя
15:21Ремонт дорог в Симферополе ведется по новым ГОСТам
14:44"Я вижу Крым в шелках": дизайнеры о стиле полуострова
14:17Горят HIMARS и Patriot: ВСУ понесли колоссальные потери в людях и технике
14:03Крымский мост сейчас - обстановка на 14 часов
14:01В Подмосковье упал легкомоторный самолет – пилот погиб
13:57Аглае Тарасовой может грозить срок за контрабанду наркотиков
13:20Пожар в Севастополе в районе Ялтинского кольца - что известно
13:07В Черном море уничтожены шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ
12:55Четыре групповых удара за неделю – на Украине разбиты объекты ВПК
12:48В Севастополе владелица участка повредила доисторический объект
Лента новостейМолния