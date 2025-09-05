https://crimea.ria.ru/20250905/v-krymu-18-semey-pereselili-iz-avariynykh-domov-v-novyy-zhiloy-kompleks-1149243577.html
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 18 семей из различных регионов республики получили квартиры в новом жилом комплексе в Евпатории. Об этом...
2025-09-05T18:13
2025-09-05T18:13
2025-09-05T18:17
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 18 семей из различных регионов республики получили квартиры в новом жилом комплексе в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Квартиры приобретались за счет средств республиканского бюджета, отметил глава республики.Аксенов подчеркнул, что переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение лучших условий их жизни является государственным приоритетом. Эта работа будет продолжена.Ранее ключи от новых квартир получили семь бахчисарайских семей.В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры90% износа: в Крыму из аварийного дома не расселяют людейВ Феодосии получили квартиры граждане из числа реабилитированных народов
В Крыму 18 семей переселили из аварийных домов в новый жилой комплекс
В Крыму 18 семей получили квартиры в новом комплексе взамен аварийного жилья
18:13 05.09.2025 (обновлено: 18:17 05.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. В рамках переселения крымчан из аварийного жилфонда 18 семей из различных регионов республики получили квартиры в новом жилом комплексе в Евпатории. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сегодня новоселье празднуют 18 семей, переселяемых из аварийного жилищного фонда городов Симферополь, Саки, Керчь, Белогорск, Судак и поселка Новофедоровка", - написал он в своем Telegram-канале.
Квартиры приобретались за счет средств республиканского бюджета, отметил глава республики.
Аксенов подчеркнул, что переселение граждан из аварийного жилья и обеспечение лучших условий их жизни является государственным приоритетом. Эта работа будет продолжена.
Ранее ключи от новых квартир получили
семь бахчисарайских семей.
В конце августа в городе Саки ключи от новых квартир получили 29 семей, переселенные из аварийных домов. Жилье было приобретено за 146 миллионов рублей, средства выделены из республиканского бюджета.
Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году ликвидировать
более 6,2 млн квадратных метров непригодного жилья, в новые квартиры должны переехать 345 тысяч человек. Кроме того, глава государства подчеркнул, что в России также важно выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов.
