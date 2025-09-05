Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии весь день будут стрелять - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Феодосии весь день будут стрелять
В Феодосии весь день будут стрелять - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Феодосии весь день будут стрелять
Громкие звуки стрельбы, которые в течение дня могут слышать жители и гости Феодосии, связаны с учениями. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 05.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые в течение дня могут слышать жители и гости Феодосии, связаны с учениями. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации.Ранее в Севастополе провели масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработали алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников. В учениях были задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Феодосии весь день будут стрелять

В Феодосии 5 сентября военные проводят учебные стрельбы

09:36 05.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые в течение дня могут слышать жители и гости Феодосии, связаны с учениями. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации.
"Сегодня, 5 сентября, с 11.00 до 23.00 будут проводиться учебные стрельбы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - говорится в сообщении.
Ранее в Севастополе провели масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработали алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников. В учениях были задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
