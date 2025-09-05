https://crimea.ria.ru/20250905/v-feodosii-ves-den-budut-strelyat---1149229511.html
В Феодосии весь день будут стрелять
В Феодосии весь день будут стрелять - РИА Новости Крым, 05.09.2025
В Феодосии весь день будут стрелять
Громкие звуки стрельбы, которые в течение дня могут слышать жители и гости Феодосии, связаны с учениями. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале... РИА Новости Крым, 05.09.2025
2025-09-05T09:36
2025-09-05T09:36
2025-09-05T09:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые в течение дня могут слышать жители и гости Феодосии, связаны с учениями. Об этом предупредили в официальном Telegram-канале городской администрации.Ранее в Севастополе провели масштабные антитеррористические учения. В образовательных учреждениях города отработали алгоритмы действий при захвате заложников и атаке беспилотников. В учениях были задействованы МВД и МЧС России, Росгвардия. Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
